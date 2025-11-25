Γαλλία: Η Γερουσία ψήφισε να μείνει σε ισχύ η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση - Κόντρα στην Εθνοσυνέλευση - iefimerida.gr

Η αναστολή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης είναι η βασική παραχώρηση της νέας κυβέρνησης Λεκορνί στους Σοσιαλιστές προκειμένου να μην τη ρίξουν κι όμως, η γαλλική Γερουσία ψήφισε εναντίον της.

Οι γερουσιαστές είχαν προειδοποιήσει και το έκαναν πράξη. Κατά την εξέταση του νομοσχεδίου για τη χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης (PLFSS) για το 2026 την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, η Γερουσία αφαίρεσε το άρθρο 45α από το κείμενο. Το άρθρο αυτό όριζε την αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2028, ακριβώς όπως έχουν συμφωνήσει ο πρωθυπουργός Λεκορνί με τους Σοσιαλιστές και άλλους μετριοπαθείς αριστερούς.

Συγκεκριμένα, 190 γερουσιαστές ψήφισαν υπέρ της διατήρησης της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού όπως ήδη εφαρμόζεται εδώ και περισσότερο από δύο χρόνια, ενώ 108 επιχείρησαν να επιβεβαιώσουν την αναστολή ψηφίζοντας κατά των τροπολογιών για την αφαίρεση του άρθρου.

Αντίθετα με την Εθνοσυνέλευση που είναι χωρισμένη σε τρία μπλοκ - το κεντροδεξιό κυβερνών μακρονικό μπλοκ, την ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση της Λεπέν και την αμφιλεγόμενη συμμαχία της αριστεράς - η Γερουσία ελέγχεται ακόμα από το κεντροδεξιό μπλοκ δυνάμεων που το 2023 πέρασε την εμβληματική συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση παρά τις μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις και απεργίες, ανεβάζοντας το γενικό όριο συνταξιοδότησης στα 64 έτη.

Κεντρώοι και κεντροδεξιοί βουλευτές και γερουσιαστές έχουν εκφράσει τη διαφωνία τους με την παραχώρηση Λεκορνί στους Σοσιαλιστές, καθώς θεωρούν τη μεταρρύθμιση απαραίτητη για τη βιωσιμότητα του συστήματος.

Τί θα γίνει μετά το «στοπ» της Γερουσίας

Η απόφαση αυτή της Γερουσίας μπορεί να αποδειχθεί από πολύ έως ελάχιστα καθοριστική για την συνέχεια της πολιτικής περιπέτειας στην οποία βρίσκεται η Γαλλία εδώ και δύο περίπου χρόνια.

Εάν τα δύο κοινοβουλευτικά σώματα διαφωνούν, τότε προβλέπεται η σύσταση μιας μικτής επιτροπής που θα προσπαθήσει να καταλήξει σε ένα κοινώς αποδεκτό κείμενο που τελικά θα ενσωματωθεί στο νόμο για την κοινωνική ασφάλιση και ύστερα στον προϋπολογισμό του 2026.

Καθώς σε τελική ανάλυση η Εθνοσυνέλευση έχει τον τελευταίο λόγο, μένει να φανεί πόσο μακριά είναι διατεθειμένοι να «το τραβήξουν» οι Γερουσιαστές και η κεντροδεξιά ευρύτερα, που διαφωνεί με τον ελιγμό του Λεκορνί. Πάντως το ενδεχόμενο η προστριβή αυτή να τραβήξει πολύ στον χρόνο μάλλον είναι απευκταίο για την πολιτική τάξη στη Γαλλία που θέλει έναν προϋπολογισμό να ψηφιστεί μέσα στον Δεκέμβριο.