Γαλλία: Στο στόχαστρο δικαστικής έρευνας οι απόπειρες αποσταθεροποίησης δύο υποψηφίων για την προεδρία έναν χρόνο πριν τις εκλογές - iefimerida.gr

Δικαστική έρευνα έχει ξεκινήσει η εισαγγελία του Παρισιού σχετικά με ρωσική παρέμβαση που στοχεύει δύο πρώην πρωθυπουργούς πριν τις κρίσιμες εκλογές του 2027.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Φιλορωσικά δίκτυα αποσταθεροποίησης στοχοποιούν τρεις πιθανούς προεδρικούς υποψηφίους με ψευδείς ειδήσεις. Η εισαγγελία του Παρισιού κίνησε τις διαδικασίες αυτεπάγγελτα, πριν ακόμη υποβληθούν επίσημες μηνύσεις από τους θιγόμενους.

Ο Γκαμπριέλ Ατάλ κατέθεσε μήνυση για εξωτερική παρέμβαση, καθώς πολυάριθμοι λογαριασμοί στο Χ, υποδυόμενοι ειδησεογραφικούς οργανισμούς, διέδωσαν πλαστογραφημένο υλικό με στόχο να πλήξουν την υποψηφιότητά του για την προεδρία.

Ο Γκαμπριέλ Ατάλ κατηγόρησε ευθέως τη Ρωσία για απόπειρα υφαρπαγής της ψήφου του γαλλικού λαού, τονίζοντας τον κίνδυνο νοθείας στις εκλογές του 2027.

Και ο ευρωβουλευτής Ραφαέλ Γκλυξμάν κατέθεσε μήνυση, δηλώνοντας ότι είναι κρίσιμο να μην επιτραπεί στη Ρωσία να χειραγωγήσει τις γαλλικές προεδρικές εκλογές.

Καθώς απομένουν οκτώ μήνες για τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 18 Απριλίου 2027, μια σειρά από ενέργειες αποσταθεροποίησης, οι οποίες φέρονται να προέρχονται από φιλορωσικά δίκτυα, έχουν βάλει στο στόχαστρο τρεις εν ενεργεία ή πιθανούς υποψηφίους για την προεδρία.

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Διασπορά fake news στα social

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι για την προεδρική κούρσα, Εντουάρ Φιλίπ και Γκαμπριέλ Ατάλ φέρονται να βρέθηκαν στο στόχαστρο των Ρώσων. Μάλιστα οι γαλλικές Αρχές είχαν ήδη ανακοινώσει την έναρξη παρόμοιας έρευνας για ανάλογες υπόνοιες που αφορούσαν τον ευρωβουλευτή και πιθανό προεδρικό υποψήφιο, Ραφαέλ Γκλυξμάν.

Ο κεντροδεξιός Εντουάρ Φιλίπ δέχθηκε συκοφαντικές επιθέσεις σχετικά με την κατάσταση της υγείας του. Ο αριστερός ευρωβουλευτής Ραφαέλ Γκλυξμάν στοχοποιήθηκε έμμεσα, μέσω της συζύγου του, δημοσιογράφου Λεά Σαλαμέ, με την κατηγορία ότι προσπάθησε να «εξασφαλίσει την εύνοια των μίντια» για εκείνον. Παράλληλα, ο Γκαμπριέλ Ατάλ βρέθηκε στο επίκεντρο διασποράς «πληροφοριών» που τον ήθελαν να πάσχει από τη νόσο του Πάρκινσον.

Μια πηγή από τον τομέα της ασφάλειας αναφέρει ότι, παρόλο που οι συγκεκριμένες κινήσεις δεν έχουν ευρεία δημοσιότητα, αποτελούν τις πρώτες επιθέσεις εναντίον υποψηφίων από την αρχή της προεκλογικής περιόδου.

Μηνύσεις από Ατάλ και Γκλυξμάν για απόπειρα χειραγώγησης

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εισαγγελία κίνησε τις διαδικασίες αυτεπάγγελτα, πριν καν υποβληθούν επίσημα οι μηνύσεις από τα θιγόμενα πρόσωπα.

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Οι δικηγόροι του Γκαμπριέλ Ατάλ, ηγέτη του κεντροδεξιού κόμματος Αναγέννηση (Renaissance), επιβεβαίωσαν ότι ο πελάτης τους κατέθεσε μήνυση στις 7 Αυγούστου, κάνοντας λόγο για «εξωτερική παρέμβαση από ρωσικά δίκτυα».

Σύμφωνα με τους συνηγόρους του, πολυάριθμοι λογαριασμοί στην πλατφόρμα Χ, ορισμένοι εκ των οποίων χρησιμοποιούσαν παράνομα την ταυτότητα γαλλικών και διεθνών ειδησεογραφικών οργανισμών, διέδωσαν παραπλανητικά βίντεο, πλαστογραφημένα πρωτοσέλιδα και άλλο υλικό που αντέγραφε την οπτική ταυτότητα αυτών των μέσων. Στόχος ήταν να αποδοθούν ψευδείς πράξεις και δηλώσεις στον Γκαμπριέλ Ατάλ και το περιβάλλον του, προκειμένου να πληγεί η υποψηφιότητά του.

«Εάν δεν αναλάβουμε δράση για την προστασία μας, υπάρχει κίνδυνος νοθείας στις εκλογές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γκαμπριέλ Ατάλ, ο οποίος κατηγόρησε τη Ρωσία για απόπειρα υφαρπαγής της ψήφου του γαλλικού λαού.

Με τη σειρά του, ο Ραφαέλ Γκλυξμάν γνωστοποίησε στις 12 Αυγούστου την κατάθεση μήνυσης. «Είναι κρίσιμο να καταστεί σαφές κάτι απλό: δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε τη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν να χειραγωγήσει τις προεδρικές εκλογές του 2027, μια ψηφοφορία υπαρξιακής σημασίας για τον γαλλικό λαό», τόνισε.

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Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ