Γαλλία: Πάνω από 1.000 συλλήψεις σε διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα -Επεισόδια με ρίψη δακρυγόνων στο Παρίσι, συγκρούσεις σε Γκρενόμπλ και Μπορντό - iefimerida.gr

Πάνω από 400.000 διαδηλωτές συμμετείχαν στις σημερινές κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη Γαλλία, οι οποίες ενώ ξεκίνησαν ειρηνικά, αρχίζουν να γίνονται όλο και πιο τεταμένες.



Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ή προσαγωγή 1.000 ατόμων, προσθέτοντας πως «οι πορείες εξελίχθηκαν καλά», αν και οι αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με «εξαιρετικά υψηλά επίπεδα βίας» από ομάδες της «άκρας αριστεράς».

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Παράλληλα, ανέφερε πως δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά στο Κλερμόν-Φεράν και την Τουλούζη και ένας νεαρός τραυματίστηκε στο μάτι στο Πουατιέ.



Η πορεία στο Παρίσι ξεκίνησε σε ήρεμο κλίμα, ωστόσο, κοντά στο σημείο τερματισμού της, στην Πορτ ντε Βενσέν, ορισμένοι διαδηλωτές άρχισαν να εκτοξεύουν αντικείμενα, ενώ η αστυνομία απάντησε με επανειλημμένες ρίψεις δακρυγόνων και χρήση υδροφόρων οχημάτων για τη διάλυση του πλήθους.

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Οι αρχές είχαν περιορίσει τη διαδρομή της πορείας στα νοτιοανατολικά όρια της γαλλικής πρωτεύουσας, κρατώντας τους διαδηλωτές μακριά από κεντρικές συνοικίες που είχαν πληγεί από τις καταστροφές του περασμένου Σαββατοκύριακου.

110.000 διαδηλωτές στο Παρίσι -Συγκρούσεις με ταραχοποιούς

Συγκρούσεις ξέσπασαν προς το τέλος της διαδήλωσης στο Παρίσι και «περισσότεροι από 500 ταραχοποιοί επιτίθενται στις δυνάμεις επιβολής του νόμου στη Λεωφόρο ντε Βενσέν, στο νοτιοανατολικό τμήμα της πόλης όπου 110.000 άνθρωποι (250.000 κατά τους διοργανωτές) διαδήλωσαν νωρίτερα σήμερα, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Περισσότεροι από 500 ταραχοποιοί επιτίθενται στις δυνάμεις της τάξης στη λεωφόρο Κουρ ντε Βενσέν», αναφέρει η αστυνομική διεύθυνση, διευκρινίζοντας ότι οι αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν επιχειρησιακούς ελιγμούς με στόχο «να διευκολύνουν τη διάλυση του πλήθους».

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Βανδαλισμοί και επιθέσεις στην αστυνομία στη Γκρενόμπλ

Σχεδόν 400 «μαυροφορεμένα άτομα με καλυμμένα πρόσωπα» προέβησαν σε βανδαλισμούς και επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις «με αυτοσχέδιους εκτοξευτήρες και άλλα αντικείμενα», στο περιθώριο των διαδηλώσεων στη Γκρενόμπλ, σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής Νομαρχίας.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι διαδηλωτές με καλυμμένα πρόσωπα ανήκαν στην ομάδα «Black Bloc» και ότι η αστυνομία επενέβη για την αποκατάσταση της τάξης στην πόλη, η οποία βρίσκεται στη νοτιοανατολική Γαλλία. Η Νομαρχία προσθέτει, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, ότι τη διαδήλωση είχαν οργανώσει το συνδικάτο CGT και το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων».

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Στη Νίκαια, σημειώθηκαν συμπλοκές μεταξύ διαδηλωτών και ακροδεξιών. Ένα άτομο τραυματίστηκε στη μύτη από γροθιά, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία παρέμειναν περίπου 300 διαδηλωτές και 50 μέλη της άκρας δεξιάς.

Οι αστυνομικοί δέχονται επιθέσεις με πέτρες στο Μπορντό

Η κατάσταση στο Μπορντό είναι τεταμένη, καθώς έχουν ήδη συλληφθεί περισσότερα από 35 άτομα. Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, μια ομάδα περίπου 1.000 ατόμων εκδήλωσε εχθρική στάση απέναντι στις δυνάμεις της τάξης. «Η κατάσταση είναι τεταμένη», αναφέρει η ίδια πηγή στην Le Parisien.

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Οι αστυνομικοί δέχθηκαν ρίψεις κυβόλιθων, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αρκετοί ελαφρά τραυματίες. «Εξακολουθούν να κρατούν τις θέσεις τους», διαβεβαιώνει η ίδια πηγή.

﻿Τουλούζη: Διαδηλωτής τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι

Κατά τη διάρκεια επεισοδίων που σημειώθηκαν προς το τέλος της διαδήλωσης, στην περιοχή Αρεν (Arènes), δυτικά του κέντρου της πόλης, ένας τραυματισμένος διαδηλωτής απομακρύνθηκε από το σημείο με ασθενοφόρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

«Στο πλαίσιο της διάλυσης μιας συγκέντρωσης, ένα άτομο δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για σοβαρό τραυματισμό στο χέρι», επιβεβαίωσε η Νομαρχία της Οτ-Γκαρόν.

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Το περιστατικό σημειώθηκε μετά το τέλος της διαδήλωσης και τη διάλυση της κύριας πορείας, η οποία κινήθηκε ειρηνικά έως την περιοχή Σεν-Σιπριέν (Saint-Cyprien), έχοντας ξεκινήσει από το επάνω τμήμα των λεωφόρων Ζαν Ζορές (allées Jean-Jaurès), αναφέρει ο ανταποκριτής μας Πολ Περί (Paul Périé).

«Σε αυτό το στάδιο, οι συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκε το άτομο δεν είναι γνωστές. Θα διεξαχθούν έρευνες υπό την εποπτεία των δικαστικών αρχών, προκειμένου να διαλευκανθεί το περιστατικό», διευκρίνισε η Νομαρχία.

Σύμφωνα με έναν εθελοντή διασώστη (street medic), ο οποίος παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία και επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του, ο διαδηλωτής έφερε «σοβαρό τραύμα στο δεξί χέρι, με ακρωτηριασμό αρκετών δακτύλων», το οποίο προκλήθηκε από έκρηξη αντικειμένου σε κοντινή απόσταση.

41 συλλήψεις στη Νάντη

Στη Νάντη, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχουν συλληφθεί 41 άτομα σε σχέση με επεισόδια βίας κατά τη διάρκεια «μη δηλωμένων συγκεντρώσεων».

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Σε ανακοίνωσή του στην πλατφόρμα X, ο νομάρχης της περιφέρειας Παΐ ντε λα Λουάρ και του διαμερίσματος Λουάρ-Ατλαντίκ (Préfet des Pays de la Loire et de Loire-Atlantique) αναφέρει ότι οι αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν «σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα» για την αντιμετώπιση της βίας και των λεηλασιών στην πόλη, που βρίσκεται στη βορειοδυτική Γαλλία.



Παράλληλα, στη Λυών και στη Μασσαλία σημειώθηκαν μικροσυγκρούσεις μεταξύ μασκοφόρων νεαρών και αστυνομικών.

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Ρίψεις δακρυγόνων αναφέρθηκαν επίσης εναντίον διαδηλωτών στο Κλερμόν-Φεράν, τη Γκρενόμπλ, τη Λίλ και τη Νίκαια, όπου η αστυνομία ανέπτυξε και ένα κανόνι νερού αφού οι διαδηλωτές αρνήθηκαν να υπακούσουν στις εντολές και να υποχωρήσουν.