Πεντάκις Ολυμπιονίκης του τζούντο υποψήφιος για πρόεδρος της Γαλλίας -Η επίσημη ανακοίνωση του Τεντί Ρινέρ: «Ξέρω ότι θα με πουν τρελό» - iefimerida.gr

Ο πεντάκις Ολυμπιονίκης του τζούντο, Τεντί Ρινέρ,ανακοίνωσε σήμερα την υποψηφιότητά του για τις επόμενες προεδρικές εκλογές στη Γαλλία.

Το σύμβολο του γαλλικού αθλητισμού με βίντεο που ανήρτησε στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δήλωσε δημοσίως ότι μπαίνει στην κούρσα για τις προεδρικές εκλογές του 2027, για τις οποίες οι δημοσκοπήσεις δέιχνουν σταθερό φαβορί την ακροδεξιά ηγέτιδα Μαρίν Λεπέν.

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Παράλληλα, σε συνέντευξή του στην Le Parisien εξηγεί πότε πήρε την απόφαση να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος της Γαλλίας, δηλώνει κεντρώος («ούτε αριστερός, ούτε δεξιός») και λέει ότι θέλει να συνεχίσει παράλληλα και την αθλητική του καριέρα.

Ο πρώτος γύρος των γαλλικών προεδρικών εκλογών έχει προγραμματιστεί για τις 18 Απριλίου 2027. Εάν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, θα διεξαχθεί δεύτερος γύρος στις 2 Μαΐου 2027. Ο νυν πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δεν έχει δικαίωμα υποψηφιότητας λόγω του συνταγματικού ορίου των δύο συνεχόμενων θητειών.

«Ξέρω ότι θα με πουν τρελό»

«Το όνομά μου είναι Τεντί Ρινέρ και σήμερα σας το λέω κοιτάζοντάς σας κατάματα: Είμαι υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές του 2027», ανακοίνωσε ο 37χρονος πρωταθλητής με καταγωγή από την Γουαδελούπη, καθισμένος μπροστά σε μια βιβλιοθήκη, ντυμένος με ένα λευκό πουκάμισο και ένα σκούρο σακάκι.

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«Η μάχη ήταν πάντα μέρος του εαυτού μου. Ξέρω πώς είναι να αγωνίζεσαι, να πέφτεις, να σηκώνεσαι πάντα», πρόσθεσε ο κορυφαίος τζουντόκα και συνέχισε:

«Ξέρω τι θα πουν οι άνθρωποι για μένα. Είναι τρελός. Δεν είναι από το κατεστημένο. Δεν ξέρει τα πάντα. Δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με την πολιτική», λέει στη συνέχεια, πριν καταλήξει:

«Αν το να αρνούμαι να σκύψω το κεφάλι μου και να αρνηθώ να δεχτώ το χάος με κάνει τρελό, τότε ναι, είμαι εντελώς τρελός. Δεν θα είμαι από αυτούς που βλέπουν τη χώρα να καίγεται ενώ βρίσκουν δικαιολογίες. Δεν έχω περάσει τη ζωή μου πίσω από ένα γραφείο», προσθέτει ο κορυφαίος τζουντόκα στα χρονικά, ο οποίος αναδείχθηκε 11 (!) φορές παγκόσμιος πρωταθλητής.

Όπως όλοι οι υποψήφιοι για τη γαλλική προεδρία, ο Ρινέρ πρέπει να συγκεντρώσει 500 υπογραφές στήριξης (parrainages) από εκλεγμένους αξιωματούχους για να συμμετάσχει επίσημα στις εκλογές.

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Πότε πήρε την απόφαση να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος

Σε μια μακροσκελή συνέντευξη με την Le Parisien, ο Γάλλος γίγαντας, ο οποίος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024 έγινε ο πρώτος τζουντόκα που κέρδισε τρία Ολυμπιακά χρυσά μετάλλια, πρόσθεσε ότι σκοπεύει να συνεχίσει την αθλητική του καριέρα και μάλιστα να συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028 «εάν η θέση το επιτρέψει κι εάν ο γαλλικός λαός μου δώσει την άδεια».

Ο Τέντι Ρίνερ πανηγυρίζει μετά τη νίκη επί του Ιάπωνα Τατσούρου Σάιτο στον τελικό ανδρών στην κατηγορία +90 κιλά του μικτού ομαδικού αγώνα τζούντο, στο Champ-de-Mars Arena, κατά τη διάρκεια των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 στο Παρίσι (AP Photo/Eugene Hoshiko)

Ο Ρινέρ εξηγεί ότι η απόφασή του να θέσει υποψηφιότητα χρονολογείται από την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων των Παρισίων, όπου είδε «μια ολόκληρη χώρα να ενώνεται, υπερήφανη και χαρούμενη. Και μετά να διαιρείται λίγες εβδομάδες αργότερα».

Ενώ αναγνωρίζει ότι «σίγουρα υπάρχουν ήδη πολλοί υποψήφιοι», ισχυρίζεται ότι σκοπεύει να «φτάσει μέχρι τέλους» και ότι «δεν θα είχε αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία» εάν πίστευε ότι δεν «είχε ευκαιρία».

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«Ο μόνος κίνδυνος που βλέπω σήμερα είναι να παραιτηθώ από την επιλογή μεταξύ δύο πιθανοτήτων, αυτών των άκρων», επισημαίνει ο Ρινέρ, ο οποίος περιγράφει τον εαυτό του ως «ούτε δεξιό, ούτε αριστερό».