Γαλλία: Δύο γιγάντια πάντα γυρίζουν στην Κίνα - Πτήση 12 ωρών με 180 κιλά φρέσκο μπαμπού για φαγητό - iefimerida.gr

Είχαν φτάσει από την Κίνα στη Γαλλία πριν 13 χρόνια, όπου έζησαν στον ζωολογικό κήπο του Μπουβάλ και τώρα τα γιγάντια πάντα επιστρέφουν στη χώρα καταγωγής τους.

Είναι μια επιχείρηση μεγάλων διαστάσεων, όπως απαιτεί η μεταφορά μεγάλων ζώων, όπως τα δύο ενήλικα πάντα, η Χουάν Χουάν και ο Γιουάν Ζι. Αν και το ακριβές βάρος τους δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, είναι γνωστό ότι τα ενήλικα πάντα ζυγίζουν από 90 ως 120 κιλά. Δύο ζώα μεγαλύτερα σε διαστάσεις από τους περισσότερους ανθρώπους, θα κάνουν ένα μακρύ ταξίδι για να γυρίσουν «σπίτι».

Για την επιστροφή τους στην Κίνα, κατασκευάστηκαν ειδικά κλουβιά, καλά αεριζόμενα, όπου τα δύο πάντα θα περάσουν τις 12 ώρες πτήσεις, έχοντας προσβάσιμο αρκετό φαγητό και νερό. 180 κιλά από την αγαπημένη τους λιχουδιά, το μπαμπού, αποθηκεύτηκαν στον χώρο των μεγαλόσωμων επιβατών της πτήσης.

Οι Γάλλοι στο ζωολογικό κήπο του Μποβάλ αποχαιρετούν το ζευγάρι των πάντα / Εικόνα: Ζωολογικός κήπος Μποβάλ μέσω AP

Το αεροπλάνο τους απογειώθηκε γύρω στις 2:20 μ.μ. (ώρα Ελλάδας) από το αεροδρόμιο Σαρλ-ντε-Γκωλ του Παρισιού με προορισμό την Κίνα και συγκεκριμένα την Ερευνητική Βάση Αναπαραγωγής Γιγάντιων Πάντα Τσενγκντού, όπου και γεννήθηκαν.

Από νεφρική ανεπάρκεια πάσχει η Χουάν Χουάν

Το θηλυκό πάντα, η Χουάν Χουάν, πάσχει από νεφρική ανεπάρκεια και αυτός είναι ο βασικός λόγος που οι γαλλικές αρχές σε συνεργασία με τις κινεζικές αποφάσισαν την σπάνια αυτή μεταφορά. Μάλιστα το πάντα βρίσκεται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση και οι γαλλικές αρχές φρόντισαν η θεραπεία της να μην μείνει πίσω ούτε κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Μετά από 13 χρόνια που πέρασαν μαζί, ο διευθυντής του ζωολογικού κήπου του Μποβάλ, Ροντόλφ Ντελόρ, μίλησε για την αναχώρηση ενός εμβληματικού ζευγαριού.

Ο διευθυντής του ζωολογικού κήπου όπου ζούσε το ζευγάρι των πάντα, τα χαιρετά / AP

Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, το ζευγάρι τεκνοποίησε τρεις φορές. Το 2017 γέννησαν τον Γιουάν Μενγκ που έχει ήδη μεταφερθεί στην Κίνα και το 2021 δύο δίδυμες, την Χουανλίλι και τη Γιουάντουντου, οι οποίες θα παραμείνουν προς το παρόν στη Γαλλία.

Η «διπλωματία των πάντα»

Και μπορεί η ασθένεια της Χουάν Χουάν να θεωρείται ο βασικός λόγος της επιστροφής στην Κίνα, όμως πολλοί μιλούν για μία πράξη της «διπλωματίας των πάντα» που έχουν αναπτύξει οι δύο χώρες. Εξάλλου η πρεσβεία της Κίνας στο Παρίσι, υποσχέθηκε πως η Γαλλία δε θα μείνει πολύ καιρό χωρίς ενήλικα πάντα.

Όπως γράφει το BFMTV, περίπου 20 είναι όλοι κι όλοι οι ζωολογικοί κήποι εκτός Κίνας που έχουν πάντα.