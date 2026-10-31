Γαλλία: Στους δρόμους χιλιάδες διαδηλωτές ενάντια στην ακρίβεια -Σε 422 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία - iefimerida.gr

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σε όλη τη Γαλλία για τρίτο συνεχόμενο Σάββατο, στην «3η Πράξη» μιας κινητοποίησης κοινωνικής οργής για το υψηλό κόστος διαβίωσης, κατά την οποία αργά το απόγευμα προκλήθηκαν ταραχές σε διάφορες πόλεις.

«Οι δυνάμεις (ασφαλείας) έδειξαν πράγματι τη στιβαρότητά τους. Οι δυνάμεις εσωτερικής ασφαλείας κρατούν γερά και προστάτευσαν τα κέντρα των πόλεων», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές σημειώνοντας ότι υπήρξε «μεγάλη ένταση» και «πρωτοφανής βία» συμπεριλαμβανομένης μιας «απόπειρας δολοφονίας» κατά των αστυνομικών δυνάμεων.

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Οι υποψήφιοι στις προεδρικές εκλογές Μαρίν Λεπέν (Εθνικός Συναγερμός, άκρα δεξιά) και Μπρουνό Ρεταγιό (Οι Ρεπουμπλικανοί, δεξιά) κατήγγειλαν σήμερα μια «απαράδεκτη» ενέργεια, μετά τη δημοσιοποίηση εικόνων που δείχνουν μια βόμβα μολότοφ να πέφτει σε ένα μέλος των δυνάμεων της τάξης στο τέλος της διαδήλωσης στο Παρίσι.

422 συλλήψεις

Συνολικά 422 άτομα είχαν συλληφθεί έως τις 20.00 τοπική ώρα (21.00 ώρα Ελλάδας), δήλωσε ο Λοράν Νουνιές, προειδοποιώντας ότι ο αριθμός πιθανόν να αυξηθεί κατά τη διάρκεια της σημερινής νύχτας του Χάλοουιν.

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Αλλά «περιμένουμε αποφασιστικά αυτούς που θα ήθελαν να επιτεθούν απόψε. Και να είναι τα πράγματα ξεκάθαρα, τους περιμένουμε αποφασιστικά, πολύ δυναμικά», είπε.

Επι ποδός 70.000 αστυνομικοί

Οι γαλλικές αρχές ανέπτυξαν σήμερα ισχυρή δύναμη με 70.000 μέλη των δυνάμεων της τάξης μετά τα καλέσματα για «επανάσταση» ή «εξέγερση» που είχαν δημοσιευτεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή το Χάλοουιν.

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Στόχος ήταν να αποτραπεί μια επανάληψη των βίαιων επεισοδίων και των λεηλασιών που σημειώθηκαν στις 17 Οκτωβρίου, επανέλαβαν οι γαλλικές αρχές.

ΑΠΕ - ΜΠΕ