 Γαλλία: Διοικητικό στέλεχος πανεπιστημίου δέχθηκε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο μέσα στο γραφείο του
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Διοικητικό στέλεχος πανεπιστημίου δέχθηκε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο μέσα στο γραφείο του

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Γαλλια αστυνομία
Γαλλία, αστυνομία - Φωτ. αρχείου ΑΡ

Διοικητικό στέλεχος πανεπιστημίου στην περιφέρεια Ιλ-ντε-Φρανς της Γαλλίας δέχθηκε «βίαιη επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο μέσα στο γραφείο του» το βράδυ της Παρασκευής, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Τα παραπάνω ενημέρωσε ο υπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, Φιλίπ Μπατίστ, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X.

«Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη ότι θα ρίξει άπλετο φως σε αυτήν την επίθεση και ότι ο δράστης θα λογοδοτήσει για τις πράξεις του», δήλωσε ο Μπατίστ.
«Καμία μορφή βίας δεν είναι ανεκτή» και «το κράτος στέκεται στο πλευρό των πανεπιστημίων, των διοικήσεων και του προσωπικού τους», συμπλήρωσε ο υπουργός, καθώς σε πολλά πανεπιστήμια της Γαλλίας επικρατεί αναβρασμός εδώ και εβδομάδες λόγω των κινητοποιήσεων της νεολαίας.

Ο υπουργός δεν έδωσε στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες της επίθεσης ή την ταυτότητα του δράστη.

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