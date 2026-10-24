Η Γαλλία προετοιμάζεται για έναν ακόμη γύρο διαδηλώσεων -Απίστευτες εικόνες, «χτίζουν» με σανίδες τις βιτρίνες στα καταστήματα ειδών πολυτελείας, κλειστά τα μουσεία - iefimerida.gr

Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού βρίσκεται η Γαλλία ενόψει των νέων πανεθνικών διαδηλώσεων του Σαββάτου.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το υπουργείο Εσωτερικών αναπτύσσει 70.000 αστυνομικούς σε όλη τη χώρα, δηλώνοντας αμείλικτη στάση απέναντι σε ενδεχόμενες λεηλασίες, στον απόηχο των ταραχών του προηγούμενυ Σαββατοκύριακου.

Στο Παρίσι λαμβάνονται έκτακτα μέτρα, με μουσεία όπως το Λούβρο να παραμένουν κλειστά, έναν ποδοσφαιρικό αγώνα να αναβάλλεται και επιχειρήσεις να «χτίζουν» τις βιτρίνες τους υπό τον φόβο λεηλασιών και καταστροφών.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν από αιτήματα μαθητών για τις σχολικές συνθήκες και κλιμακώθηκαν λόγω της ευρύτερης κοινωνικής δυσαρέσκειας. Ο πρόεδρος Μακρόν συναντήθηκε με εκπροσώπους μαθητών, δεσμευόμενος για βελτιώσεις στην εκπαίδευση.

Το μαθητικό κίνημα διευρύνεται με τη μαζική συμμετοχή των «Κίτρινων Γιλέκων», που αψηφούν τις απαγορεύσεις και ζητούν την παραίτηση Μακρόν. Η κατάσταση εκτυλίσσεται σε ένα έντονα πολωμένο πολιτικό περιβάλλον ενόψει εκλογών.

Οι νέες κινητοποιήσεις έρχονται μια μόλις εβδομάδα μετά τις εκτεταμένες ταραχές που συγκλόνισαν τη χώρα και συγκαταλέγονται στις σοβαρότερες των τελευταίων δεκαετιών.

Παρά τους αυστηρούς περιορισμούς που έχουν επιβληθεί σε ολόκληρη τη χώρα, εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές αναμένεται να συγκεντρωθούν στο Παρίσι και σε άλλες γαλλικές πόλεις, συμμετέχοντας στην «δεύτερη πράξη» κινητοποιήσεων που διοργανώνουν φοιτητές, συνδικάτα και ευρύτερες αντικυβερνητικές ομάδες.

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70.000 αστυνομικοί «θωρακίζουν» τους δρόμους

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι θα αναπτυχθούν 70.000 αστυνομικοί, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας στις γαλλικές πόλεις. Η απόφαση έρχεται μετά τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση, την οποία κατηγόρησε ότι δεν είχε προβλέψει την έκταση των ταραχών της 17ης Οκτωβρίου.

«Δεν θα αφήσουμε τίποτα αναπάντητο», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ.

«Θα είμαστε αμείλικτοι απέναντι στους βανδάλους, στους πλιατσικολόγους και σε όλους όσοι διαπράττουν πράξεις βίας», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι, πέρα από τις προγραμματισμένες διαδηλώσεις, έχουν εντοπιστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολυάριθμες εκκλήσεις για βία από την «άκρα και ριζοσπαστική Αριστερά».

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Τις τελευταίες ημέρες, εκατοντάδες άνθρωποι έχουν οδηγηθεί στη φυλακή για βανδαλισμούς, εμπρησμούς και λεηλασίες, έπειτα από ταχείες δικαστικές διαδικασίες.

«Χτίζουν» βιτρίνες καταστημάτων οι έμποροι

Στο Παρίσι, πορεία που διοργανώνεται από το φοιτητικό συνδικάτο και υποστηρίζεται από εργατικές οργανώσεις θα ακολουθήσει διαδρομή που δεν διέρχεται από το κέντρο της πόλης.

Παράλληλα, οι αρχές προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο νέων επεισοδίων σε ορισμένα από τα πιο γνωστά σημεία της γαλλικής πρωτεύουσας.

Το Λούβρο, το Μουσείο Ορσέ και το Μουσείο Πικάσο θα παραμείνουν κλειστά, ενώ ο προγραμματισμένος εντός έδρας αγώνας της Παρί Σεν Ζερμέν μεταφέρθηκε για τη Δευτέρα.

Ορισμένες επιχειρήσεις έχουν ήδη καλύψει τις βιτρίνες τους με προστατευτικά υλικά, υπό τον φόβο λεηλασιών και καταστροφών.

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Φωτογραφία AP

Φωτογραφία AP

Φωτογραφία AP

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Κατόπιν αιτήματος της αστυνομικής περιφέρειας και «για λόγους ασφαλείας», η RATP αναφέρει ότι 24 σταθμοί θα κλείσουν σήμερα από τις 9 π.μ. στο Παρίσι.

Η λίστα των σχετικών σταθμών: Argentine, Assemblée Nationale, Bel Air, Champs-Elysées – Clemenceau, Charles de Gaulle – Étoile, Cluny - La Sorbonne, Concorde, Daumesnil, Dugommier, Franklin D. Roosevelt, George V, Mabillon, Maubert, Maubert, Maubert, Maubert Rennes, Rue du Bac, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Sulpice, Sèvres - Babylone, Solférino, Tuileries, Varenne.

Κοινωνική δυσαρέσκεια και πιέσεις στην κυβέρνηση

Η δυσαρέσκεια στη γαλλική κοινωνία παραμένει έντονη, καθώς οι πολίτες αντιμετωπίζουν αυξανόμενες πιέσεις από το κόστος ζωής, ενώ πληθαίνουν οι δυσοίωνες προειδοποιήσεις ότι οποιαδήποτε μελλοντική κυβέρνηση θα αναγκαστεί πιθανότατα να προχωρήσει σε βαθιές περικοπές δημόσιων δαπανών.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν με αιτήματα μαθητών λυκείου για τη βελτίωση των σχολικών συνθηκών και την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό, προτού σε ορισμένες περιοχές κλιμακωθούν σε βίαια επεισόδια.

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Την Παρασκευή, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συναντήθηκε με εκπροσώπους μαθητών λυκείου, ενόψει των διαδηλώσεων του Σαββάτου. Οι μαθητές δήλωσαν ότι ο πρόεδρος δεσμεύτηκε να ικανοποιήσει συγκεκριμένα αιτήματά τους, ωστόσο υπογράμμισαν ότι οι κινητοποιήσεις πρέπει να συνεχιστούν.

Σύμφωνα με συμβούλους του Μακρόν, ο Γάλλος πρόεδρος ενημέρωσε τους εκπροσώπους ότι η κυβέρνησή του θα ανακοινώσει από τη Δευτέρα σειρά δεσμεύσεων για τη βελτίωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Δεν αποθαρρύνονται από τις απαγορεύσεις οι διαδηλωτές

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο Μακρόν είχε αποφασίσει ότι το Σάββατο θα επιτρέπονται μόνο οι διαδηλώσεις που διοργανώνονται από αναγνωρισμένα συνδικάτα.

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Αρκετές μεγάλες πόλεις, μεταξύ των οποίων η Λυών, η Νίκαια και το Μονπελιέ, προχώρησαν ακόμη περισσότερο, ανακοινώνοντας καθολικές απαγορεύσεις συγκεντρώσεων.

Ωστόσο, οι επίσημες ανακοινώσεις δεν φαίνεται να έχουν αποθαρρύνει τους διοργανωτές, καθώς έχουν προγραμματιστεί εκατοντάδες μεγάλες και μικρότερες διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη Γαλλία.

Έπειτα από μία εβδομάδα κατά την οποία σε ορισμένες πόλεις ίσχυσαν μερικές απαγορεύσεις κυκλοφορίας, η εικόνα παραμένει ανομοιογενής ως προς το εύρος των κινητοποιήσεων που θα επιτρέψουν οι αρχές.

Ενώ ορισμένοι δήμαρχοι επέμειναν στις γενικές απαγορεύσεις, άλλοι συμφώνησαν να επιτρέψουν διαδηλώσεις που έχουν δηλωθεί στις αρμόδιες αρχές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Μασσαλία, όπου προηγούμενη απόφαση που απαγόρευε όλες τις διαδηλώσεις ανακλήθηκε γρήγορα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί πορεία οργανωμένη από συνδικάτο.

Επιστρέφουν τα «Κίτρινα Γιλέκα»

Η διεύρυνση του μαθητικού κινήματος σε ένα ευρύτερο αντικυβερνητικό ξέσπασμα αποτυπώνεται και στην πιθανή μαζική παρουσία διαδηλωτών που συνδέονται με την αναβίωση του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων» (gilets jaunes) σε ολόκληρη τη Γαλλία το Σάββατο.

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Το κίνημα, το οποίο έχει προσελκύσει υποστηρικτές τόσο από την Αριστερά όσο και από τη Δεξιά, είχε προκαλέσει εκτεταμένες και ιδιαίτερα αποδιοργανωτικές κινητοποιήσεις κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Μακρόν.

Ιστότοπος που συνδέεται με την ομάδα καταγράφει περισσότερες από 500 προγραμματισμένες διαδηλώσεις και άλλες 200 δράσεις για το Σάββατο, ενώ ζητά την παραίτηση του Γάλλου προέδρου.

Η ομάδα δήλωσε ότι «αρνείται να προσθέσει τη φωνή της στη χορωδία της αγανάκτησης» για τη βία της 17ης Οκτωβρίου, κατηγορώντας παράλληλα την αστυνομία ότι επιτέθηκε σε διαδηλωτές.

Ο Λεκορνί επισκέφθηκε το κατεστραμμένο δημαρχείο στη Λιμόζ

Η Γαλλία εξακολουθεί να προσπαθεί να συνέλθει από τις ταραχές της προηγούμενης εβδομάδας, κατά τις οποίες οι αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με πολύ μεγαλύτερο αριθμό διαδηλωτών και ταραχοποιών. Καταστήματα λεηλατήθηκαν και κτίρια παραδόθηκαν στις φλόγες, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το περίτεχνο δημαρχείο του 19ου αιώνα στη Λιμόζ.

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Την Παρασκευή, κατά την επίσκεψή του στην πόλη, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι η κεντρική κυβέρνηση θα αναλάβει το κόστος της ανακατασκευής του κτιρίου, ώστε να αποκατασταθεί «ακριβώς όπως ήταν», χωρίς να επιβαρυνθούν οι τοπικοί φορολογούμενοι.

Πολιτική πόλωση ενόψει των προεδρικών εκλογών

Οι πρόσφατες ταραχές εκτυλίσσονται σε ένα ιδιαίτερα πολωμένο πολιτικό περιβάλλον, καθώς η Γαλλία προετοιμάζεται για μια εκλογική περίοδο που ενδέχεται να αποδειχθεί η πιο διχαστική και απρόβλεπτη εδώ και μία γενιά.

Ο Μακρόν αναμένεται να αποχωρήσει από την προεδρία την ερχόμενη άνοιξη, ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι υποψήφιος από τον κεντρώο πολιτικό του χώρο ενδέχεται να μην καταφέρει να περάσει στον δεύτερο γύρο των εκλογών του Μαΐου.

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Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να οδηγήσει τους Γάλλους ψηφοφόρους σε μια αναμέτρηση ανάμεσα στον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό (Rassemblement National) και τη ριζοσπαστική αριστερά της Ανυπότακτης Γαλλίας (La France Insoumise).

Κορυφαία στελέχη και των δύο κομμάτων έχουν επιρρίψει την ευθύνη για τα επεισόδια στον Μακρόν και τους υπουργούς του, εκτιμώντας ότι η έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για την ενίσχυση των πολιτικών τους δυνάμεων. Η δυσαρέσκεια αυτή εντείνεται έπειτα από μια περίοδο κατά την οποία το κεντρώο κόμμα του προέδρου δυσκολεύεται να σχηματίσει λειτουργικές κυβερνήσεις και να εξασφαλίσει την ψήφιση νομοθετημάτων.

Ο ηγέτης της Ανυπότακτης Γαλλίας και υποψήφιος για την προεδρία, Ζαν-Λικ Μελανσόν, έχει επικρίνει αυτό που χαρακτηρίζει υπέρμετρη αστυνομική καταστολή των διαδηλώσεων, κατηγορώντας παράλληλα τον Μακρόν ότι «καταστρέφει το δημοκρατικό κράτος» επιβάλλοντας περιορισμούς.

Ο Μελανσόν κάλεσε τους υποστηρικτές του να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις του Σαββάτου, όπως είχε κάνει και την προηγούμενη εβδομάδα, προτού καταδικάσει τα βίαια επεισόδια που ακολούθησαν.

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Πάντως, στις τελευταίες δημοσκοπήσεις η Μαρίν Λεπέν εμφανίζεται ιδιαίτερα ενισχυμένη καθώς έχει τη μεγαλύτερη, έως σήμερα, πιθανότητα να εκλεγεί πρόεδρος.