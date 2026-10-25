Γαλλία: Έφτασαν τις 1.314 οι συλλήψεις -Λεηλατήθηκαν 24 καταστήματα, τραυματίστηκαν αρκετοί διαδηλωτές - iefimerida.gr

Σε 1.314 συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές σε ολόκληρη τη Γαλλία κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του Σαββάτου, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών.

Από τις συγκρούσεις που σημειώθηκαν στο περιθώριο των μαζικών κινητοποιήσεων τραυματίστηκαν 53 αστυνομικοί, ενώ τα επεισόδια εκδηλώθηκαν με φόντο την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος διαβίωσης.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η αστυνομία επενέβη για την κατάσβεση 75 εστιών πυρκαγιάς κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, ενώ 24 καταστήματα λεηλατήθηκαν.

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«Έχουν ξεκινήσει αρκετές έρευνες», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Παράλληλα, σημείωσε ότι το υπόλοιπο του Σαββάτου, μετά την αποκλιμάκωση των συγκρούσεων, κύλησε «ήρεμα».

Ωστόσο, στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο δεν ανέφερε πόσοι διαδηλωτές τραυματίστηκαν.

Δεκάδες τραυματισμοί διαδηλωτών

Η νομαρχία της Τουλούζης, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Εσωτερικών, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι ένας 20χρονος άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι.

Ένας διασώστης, ο οποίος παρείχε βοήθεια σε διαδηλωτές, δήλωσε στο AFP ότι από τον άνδρα είχαν ακρωτηριαστεί «αρκετά δάχτυλα» του δεξιού χεριού του, έπειτα από έκρηξη.

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Η νομαρχία που είναι αρμόδια για την περιοχή του Κλερμόν-Φεράν ανέφερε ότι ένας άνδρας τραυματίστηκε επίσης στο χέρι, χωρίς ωστόσο να χάσει κάποιο δάχτυλο.

Η γαλλική περιφερειακή εφημερίδα La Nouvelle République μετέδωσε ότι ένας άνδρας στο Πουατιέ τραυματίστηκε στο αριστερό μάτι, δημοσιεύοντας φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται ένας άνδρας να κρατά το πρόσωπό του.

Ο φωτογράφος της εφημερίδας δήλωσε στο AFP ότι επρόκειτο για έναν 19χρονο, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εφόδου των αστυνομικών δυνάμεων καταστολής, που έκαναν χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης και δακρυγόνων.

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά σοβαρών τραυματισμών και ακρωτηριασμών κατά τη διάρκεια φοιτητικών διαδηλώσεων στη Γαλλία, εξαιτίας της χρήσης από την αστυνομία χειροβομβίδων κρότου-λάμψης ή χειροβομβίδων δακρυγόνων.

Δεν ήταν γνωστό εάν οι τραυματισμοί που αναφέρθηκαν το Σάββατο προκλήθηκαν από τη χρήση των συγκεκριμένων αστυνομικών όπλων. Οι αρχές ανέφεραν ότι έχουν ξεκινήσει έρευνες για τουλάχιστον ορισμένες από τις περιπτώσεις.