Γαλλία: «Δεν θα ανοίξουμε πυρ» απέναντι στις ρωσικές προκλήσεις - iefimerida.gr

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ θα πρέπει «να εντείνουν» την αντίδρασή τους, στην περίπτωση που υπάρξουν «νέες προκλήσεις» από τη Ρωσία.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι France 24 και τον ραδιοσταθμό Radio France internationale, ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε πως η Ευρώπη θα πρέπει να αντιδράει «λίγο πιο δυναμικά» ωστόσο ήταν αντίθετος με την προτροπή του Τραμπ να καταρρίπτονται τα εχθρικά αεροσκάφη.

«Ωστόσο, απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις του ρωσικού στρατού δεν πρόκειται να ανοίξουμε πυρ», είπε συγκεκριμένα.

Ο Μακρόν χαιρέτισε ωστόσο το «σαφέστατο μήνυμα» του Τραμπ για την Ουκρανία που σηματοδοτεί μια «πολύ σημαντική εξέλιξη» επειδή το Κίεβο «χρειάζεται τον εξοπλισμό και τη στήριξη των ΗΠΑ».

«Είναι ένα πολύ σαφές μήνυμα του Αμερικανού προέδρου, όταν λέει ότι η Ρωσία είναι αναμφίβολα πιο αδύναμη, πιο ευπαθής απ’ ότι λένε πολλοί», εξήγησε ο Μακρόν εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη «νέα προοπτική» με την οποία βλέπουν οι ΗΠΑ την Ουκρανία. «Αυτό θα επιτρέψει να αντισταθεί (η Ουκρανία) ακόμη περισσότερο ή ακόμη και να ανακτήσει εδάφη», εκτίμησε.