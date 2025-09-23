Η Γαλλία προστέθηκε στις χώρες που αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης -Τι ελπίζει ο Μακρόν με αυτή την κίνηση - iefimerida.gr

Η Γαλλία αναγνωρίζει επίσημα το παλαιστινιακό κράτος, εντασσόμενη σε έναν αυξανόμενο αριθμό χωρών που προέβησαν στο ίδιο βήμα.

Η ανακοίνωση έγινε χθες από τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια της συνόδου του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, με τον Γάλλο ηγέτη να δηλώνει ότι «ήρθε η ώρα για την ειρήνη» και ότι «τίποτα δεν δικαιολογεί τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Γάζα». Παράλληλα, τόνισε ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να συνεισφέρει σε μια «αποστολή σταθεροποίησης» στη Γάζα, προκειμένου να βοηθήσει στη δημιουργία μιας βιώσιμης ειρηνικής λύσης.

Απούσες από τη Σύνοδο ΗΠΑ, Γερμανία και Ιταλία

Η Γαλλία, μαζί με τη Σαουδική Αραβία, φιλοξένησαν τη σύνοδο του ΟΗΕ που επικεντρώθηκε στην προώθηση μιας λύσης δύο κρατών για την ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση. Αν και πολλές χώρες, όπως το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Ανδόρα και το Σαν Μαρίνο, ακολούθησαν τη Γαλλία και αναγνώρισαν το παλαιστινιακό κράτος, χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Γερμανία και η Ιταλία απουσίαζαν από τη Σύνοδο.

Η απόφαση της Γαλλίας έρχεται εν μέσω αυξανόμενης διεθνούς πίεσης για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα και των ισραηλινών επεκτάσεων στη Δυτική Όχθη. Η σύγκρουση, που επιδεινώθηκε από την επίθεση της Χαμάς στην περιοχή του Νότου του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, έχει προκαλέσει περισσότερους από 65.000 θανάτους Παλαιστινίων, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Γάζα, και έχει θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή στην περιοχή.

Τι περιλαμβάνει η πρόταση της Γαλλίας για την Παλαιστίνη

Ο Πρόεδρος Μακρόν δήλωσε ότι η διεθνής κοινότητα έχει αποτύχει να οικοδομήσει μια δίκαιη και μόνιμη ειρηνική λύση στη Μέση Ανατολή και επανέλαβε την ανάγκη για μια λύση δύο κρατών, με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη να συνυπάρχουν «δίπλα-δίπλα με ειρήνη και ασφάλεια». Η γαλλική πρόταση περιλαμβάνει μια διακυβερνητική αποστολή που θα προετοιμάσει τη μετάβαση στη διακυβέρνηση από την Παλαιστινιακή Αρχή, ενώ ο Μακρόν διευκρίνισε ότι η Γαλλία θα ανοίξει πρεσβεία μόνο όταν όλοι οι όμηροι που κρατούνται από τη Χαμάς απελευθερωθούν και επιτευχθεί εκεχειρία.

Έντονες αντιδράσεις από το Ισραήλ

Από την πλευρά του Ισραήλ, η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους θεωρείται «αντιπαραγωγική», ενώ εκπρόσωποι της κυβέρνησης Νετανιάχου έχουν εκφράσει την άποψη ότι οποιαδήποτε αναγνώριση θα ενίσχυε τις «σκοτεινές δυνάμεις» και θα υπονόμευε τις προσπάθειες ασφάλειας στο Ισραήλ.

Διεθνής διχασμός για τη λύση δύο κρατών

Η διαφωνία ανάμεσα στους διεθνείς δρώντες είναι έντονη, με ορισμένες χώρες να υποστηρίζουν τη λύση δύο κρατών, ενώ άλλες να την απορρίπτουν. Στη Γαλλία, η ανάρτηση της παλαιστινιακής σημαίας σε διάφορους δημόσιους χώρους προκάλεσε αντιδράσεις, ενώ οι διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης στη Γερμανία και την Ιταλία συνεχίζονται, ενισχύοντας την πίεση για άμεσες πολιτικές εξελίξεις.

Η κατάσταση παραμένει τεταμένη και το μέλλον της ειρηνικής διαδικασίας φαντάζει αβέβαιο. Ο χρόνος θα δείξει αν η πρόσφατη απόφαση της Γαλλίας θα λειτουργήσει ως καταλύτης για νέες διαπραγματεύσεις ή αν θα επιδεινώσει περαιτέρω τη σύγκρουση στην περιοχή.