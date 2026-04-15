Γαλλία: Ο 9χρονος που ήταν έγκλειστος σε βαν δίπλα σε σκουπίδια «δείχνει» ως υπεύθυνη τη μητριά του - iefimerida.gr

Συγκλονίζει με την περιγραφή που κάνει το 9χρονο παιδί για τις συνθήκες μέσα στις οποίες ζούσε επί ενάμιση χρόνο, μέσα σε ένα βαν στη Γαλλία.

Την εκδοχή του ίδιο του παιδιού για τη φρικιαστική ιστορία εγκλεισμού του σε ένα βαν από τον ίδιο του τον πατέρα, έδωσαν στη δημοσιότητα οι γαλλικές αρχές.

Στην πρώτη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης την περασμένη Παρασκευή, ο εισαγγελέας του Μιλούζ (Αλσατία, ανατολική Γαλλία), Νικολά Έιτζ διευκρίνισε πως ο πατέρας του παιδιού, ο οποίος διώκεται για παράνομη κατακράτηση και στέρηση φροντίδας και τροφής, βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινή κάθειρξης 30 ετών.

Ο άνδρας, ηλικίας 43 ετών, έχει ήδη προφυλακιστεί και παραδέχθηκε όσα του προσάπτουν.

«Ξαπλωμένο σε εμβρυϊκή στάση» το παιδί

Οι αστυνομικοί ανακάλυψαν το αγόρι την 6η Απριλίου στο Χάγκενμπαχ, μια μικρή κοινότητα σε απόσταση 20χλμ από το Μιλούζ, αφού τους ειδοποίησε μια κάτοικος.

Το παιδί, «χλωμό και εμφανώς υποσιτισμένο», «ήταν γυμνό, ξαπλωμένο σε εμβρυϊκή στάση, σκεπασμένο με μια κουβέρτα πάνω σε ένα σωρό από σκουπίδια και κοντά σε περιττώματα», είχε περιγράψει ο εισαγγελέας σε ένα δελτίο Τύπου. Έκτοτε το παιδί νοσηλεύεται στο Μιλούζ.

Σύμφωνα τον εισαγγελέα, το ίδιο το παιδί αφηγήθηκε τον εφιάλτη που βίωνε σε εξειδικευμένες ερευνήτριες. Ζώντας σε μια ανάμεικτη οικογένεια, εξήγησε πως είχε «πολύ άσχημες σχέσεις» με τη μητριά του, την οποία χαρακτήρισε «τη χειρότερη εχθρό του και μοχθηρό άνθρωπο», που ήθελε την εισαγωγή του σε μια ψυχιατρική κλινική.

Ο πατέρας του «αναγκάστηκε» τότε να τον «βάλει μέσα στο βανάκι», τον Σεπτέμβριο του 2024, διότι δεν «είχε επιλογή», συνέχισε το παιδί, υπογραμμίζοντας πως δεν ήθελε να ζήσει στο σπίτι της μητέρας του, καθώς εκείνη αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.

Ο «πατέρας του, του έφερνε νερό και τροφή δύο φορές την ημέρα, παγωμένα τρόφιμα σε γενικές γραμμές», περιέγραψε το αγοράκι. Είχε ένα σετ ρούχα και έπρεπε να ουρεί μέσα σε άδεια μπουκάλια.

Ο πατέρας του άδειαζε τακτικά τα απορρίμματα. Όμως, το αγόρι είπε ακόμη πως «ο πατέρας του δεν του έπλενε πλέον τα ρούχα και δεν είχε πλέον πιτζάμες να βάλει». Κοιμόταν πάνω σε ένα στρώμα και δεν είχε πλέον οδοντόβουρτσα. Στο δωμάτιό του, τα παιχνίδια του είχαν τοποθετηθεί σε ένα χαρτόκουτο.

Η μητριά, ηλικίας 37 ετών, αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης επτά ετών για μη παροχή βοήθειας σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών που βρίσκονται σε κίνδυνο και για μη αναφορά κακομεταχείρισης και στέρησης που υφίστανται ανήλικοι κάτω των 15 ετών. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες.

Έχοντας καταθέσει επίσης στις αρχές, η μητέρα του παιδιού παραδέχθηκε πως είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική το διάστημα μεταξύ Μαΐου του 2022 και Ιανουαρίου του 2024. Το ζευγάρι χώρισε οριστικά τον Οκτώβριο του 2022.

Με στοιχεία από ΑΠΕ-ΜΠΕ