«Θωρακίζεται» η Γαλλία: Σήμερα η νέα διαδήλωση -Στους δρόμους 70.000 αστυνομικοί, δεν κάνουν πίσω οι μαθητές - iefimerida.gr

Περίπου 70.000 αστυνομικοί θα αναπτυχθούν στους δρόμους της Γαλλίας το Σάββατο στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που έχουν προγραμματιστεί σε εθνικό επίπεδο.

Η κυβέρνηση εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πληθαίνουν οι εκκλήσεις για «βίαιες ενέργειες» και «πλιάτσικο».

ήδη από την Πέμπτη, ο Μακρόν ξεκαθάρισε ότι το Σάββατο θα επιτραπούν μόνο οι διαδηλώσεις που διοργανώνονται από συνδικάτα.

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Λόγω των κινητοποιήσεων, αναβάλλονται επίσης πολλοί αγώνες ποδοσφαίρου του γαλλικού πρωταθλήματος που είχαν οριστεί για το Σαββατοκύριακο.

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Από μία εγκεκριμένη πορεία σε Παρίσι και Μασσαλία, απαγορεύτηκε στη Λυόν

Στο Παρίσι, μόνο μία πορεία έχει λάβει άδεια, με τον δήμο να καλεί τους πολίτες σε αυξημένη επαγρύπνηση, ενώ ο αρχηγός της αστυνομίας προέτρεψε τους ιδιοκτήτες καταστημάτων να προσφύγουν, εάν είναι δυνατόν, σε ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας.

Η διασυνδικαλιστική επιτροπή που διοργανώνει την πορεία στο Παρίσι διαμαρτυρήθηκε για μια «απαράδεκτη» αλλαγή της διαδρομής που επιβλήθηκε από τις αρχές.

Στη Λυόν, το κέντρο της πόλης θα είναι αποκλεισμένο για τους διαδηλωτές, ενώ στη Μασσαλία επετράπη τελικά η διεξαγωγή μιας διαδήλωσης, παρά την αρχική απαγόρευση κάθε συγκέντρωσης από τη νομαρχία την Πέμπτη.

Μόνο μία διαδήλωση εγκρίθηκε στο Στρασβούργο

Στην πρωτεύουσα της Αλσατίας, μια μόνο διαδήλωση που διοργανώνεται από το συνδικάτο CGT θα μπορεί να πραγματοποιηθεί στην άκρη του ιστορικού κέντρου της πόλης, αλλά «ο νομάρχης του Κάτω Ρήνου αποφάσισε να απαγορεύσει τις πομπές, τις διαδηλώσεις και τις συγκεντρώσεις» εκτός αυτής, σύμφωνα με Δελτίο Τύπου της νομαρχίας.

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Οι διαδηλώσεις απαγορεύονται και στο κέντρο της πόλης Μιλούζ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της νομαρχίας Άνω Ρήνου, η οποία θεωρεί «απαραίτητο να αποτραπεί οποιαδήποτε επανάληψη των φαινομένων που παρατηρήθηκαν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου».

Ωστόσο, εγκρίθηκε μια στατική συγκέντρωση σε μια πλατεία που βρίσκεται ανάμεσα στον σιδηροδρομικό σταθμό και το κέντρο της πόλης.

Ανησυχία όμως προκαλεί και το συνέδριο του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού (RN) στην Ορλεάνη. Στην πόλη αναμένονται από 20.000 έως 30.000 ακτιβιστές που αντιτίθενται στο RN. Η διαδρομή της πορείας τους, που αρχικά θα διερχόταν από το κέντρο, τροποποιήθηκε, ενώ στην περιοχή θα αναπτυχθούν περίπου 3.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Κλειστά αρκετά μουσεία και καταστήματα στο Παρίσι

Για προληπτικούς λόγους, πολλά μουσεία και χώροι πολιτισμού, όπως η Όπερα του Παρισιού και οι Βερσαλλίες, θα παραμείνουν κλειστά το Σάββατο.

Το ίδιο ισχύει για τα Ιδρύματα Καρτιέ και Λουί Βιτόν, το Χρηματιστήριο και την Εθνική Βιβλιοθήκη.

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Την Πέμπτη, το υπουργείο Πολιτισμού είχε ανακοινώσει το κλείσιμο πολλών μουσείων, συμπεριλαμβανομένου του Λούβρου, ενώ η έκθεση σύγχρονης τέχνης Art Basel στο Γκραν Παλαί ολοκληρώθηκε δύο ημέρες νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

Σε καλό κλίμα η συνάντηση Μακρόν με μαθητικές οργανώσεις

Το μεσημέρι της Παρασκευής, ο Εμανουέλ Μακρόν αφού συνάντησε, για πρώτη φορά από την έναρξη των διαδηλώσεων, μαθητικές οργανώσεις.

Αν και οι μαθητές σχολίασαν ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα, έστειλαν νέο μήνυμα για συνέχιση των κινητοποιήσεων μέχρι να ικανοποιηθούν πλήρως τα αιτήματά τους.

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«Δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Ναταναέλ Κομπαρί, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της μαθητικής ένωσης Renouveau. Οι διεκδικήσεις, που διαρκούν εδώ και έναν μήνα, επικεντρώνονται στις κτιριακές υποδομές των σχολείων και την κατάργηση της πλατφόρμας επαγγελματικού προσανατολισμού Parcoursup (του συστήματος εισαγωγής στα πανεπιστήμια).

Παρόλα αυτά, κατά την αποχώρησή του από το προεδρικό μέγαρο, ο ίδιος εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Μακρόν «τους ακούει» και υποσχέθηκε την «πλήρη αναθεώρηση» του Parcoursup. «Αναμένουμε τη συνάντησή μας με τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί τη Δευτέρα», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του, ο Λουί Λετουμπλόν, από την οργάνωση Les Lycéens, σχολίασε: «Παραμένουμε πολύ επιφυλακτικοί, δεδομένου ότι ο Εμανουέλ Μακρόν (...) έχει ασκήσει μια πολιτική καταστροφής των δημόσιων υπηρεσιών εκπαίδευσης».

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Παράλληλα με τις συνομιλίες, ο αρχηγός του κράτους εξακολουθεί να τονίζει την ανάγκη για σταθερότητα και αυστηρότητα. Στο πλαίσιο αυτό, θα επισκεφθεί τις δυνάμεις επιβολής του νόμου.