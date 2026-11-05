Γαλλία: 18χρονος μαχαίρωσε μαθητή κοντά σε λύκειο στο Σεν Σαν Ντενί - iefimerida.gr

Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε μαθητής μπροστά κοντά σε λύκειο στο Σεν Σαν Ντενί στη Γαλλία.



Όπως αναφέρει το BFMTV, 18χρονος μαχαίρωσε μαθητή και τέθηκε υπό κράτηση από τις αρχές.



Το θύμα φέρει τραύματα στον κορμό τα οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες του γαλλικού μέσου δεν είναι σοβαρά. «Οι περιστάσεις και το κίνητρο παραμένουν προς διευκρίνιση», τόνισε δικαστική πηγή.

Γαλλία: Ο 18χρονος έβγαλε μαχαίρι, όταν ο μαθητής άναψε φωτιά σε κάδο, λεει μάρτυρας

Σύμφωνα με έναν μάρτυρα του συμβάντος που ερωτήθηκε από το BFMTV, ο 18χρονος έβγαλε ξαφνικά ένα μαχαίρι όταν ένας μαθητής άναψε φωτιά σε έναν κάδο απορριμμάτων μπροστά από το λύκειο. Στη συνέχεια, προσπάθησε να μαχαιρώσει αρκετούς μαθητές πριν συλληφθεί κοντά στο λύκειο.