 Σοκ στη Γαλλία: 14χρονος μαθητής μαχαίρωσε καθηγήτρια μουσικής μέσα στην τάξη - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στη Γαλλία: 14χρονος μαθητής μαχαίρωσε καθηγήτρια μουσικής μέσα στην τάξη

Αστυνομία στη Γαλλία
Φωτογραφία αρχείου: Ludovic Marin, Pool via AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μια 66χρονη καθηγήτρια μουσικής μαχαίρωσε μέσα σε τάξη ένας 14χρονος μαθητής σε γυμνάσιο του Κάτω Ρήνου στη Γαλλία.

Όπως μεταδίδει το BFMTV, η καθηγήτρια νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, φέροντας τραύματα στο πρόσωπο.

Γαλλία: Ο 14χρονος αυτοτραυματίστηκε κατά τη σύλληψη

Ο 14χρονος συνελήφθη και όπως αναφέρει το γαλλικό μέσο, κατά τη σύλληψη του αυτοτραυματίστηκε.

Στο γυμνάσιο έχουν σπεύσει τόσο η αστυνομία, όσο και ομάδες ιατρικής και ψυχολογικής υποστήριξης.

Ο δήμαρχος του Benfeld, Jacky Wolfarth, έκανε λόγο για «τραγωδία». «Προτεραιότητά μας ήταν η εκκένωση των μαθητών. Τώρα, προτεραιότητά μας είναι να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες του συμβάντος, παρέχοντας στους μαθητές την κατάλληλη ψυχολογική υποστήριξη και βοηθώντας τους να ξεπεράσουν μαζί αυτή την τραγωδία», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Γαλλία μαχαίρι επίθεση με μαχαίρι

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ