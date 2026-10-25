Γαλλία: Τα έκαναν γυαλιά-καρφιά μετά τις διαδηλώσεις σε Παρίσι και άλλες πόλεις -Πάνω από 1.000 συλλήψεις - iefimerida.gr

Περίπου 1.000 προσαγωγές και συλλήψεις, σοβαροί τραυματισμοί, λεηλασίες και συγκρούσεις σε αρκετές πόλεις της Γαλλίας συνθέτουν τον απολογισμό των κινητοποιήσεων του Σαββάτου.

Στο Παρίσι, επεισόδια ξέσπασαν μετά την ολοκλήρωση της διαδήλωσης, με την αστυνομία να χρησιμοποιεί δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης για να διαλύσει ομάδες που επιτέθηκαν στις δυνάμεις ασφαλείας.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, υποστήριξε ότι η αστυνομία διατήρησε τον έλεγχο, παρά την αύξηση των προσαγωγών. Παράλληλα, συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων πολιτικών ομάδων των άκρων και περιστατικά βίας καταγράφηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας.

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Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση και επεισόδια σε όλη τη χώρα

Η κινητοποίηση του Σαββάτου, 24 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας (70.000 αστυνομικοί), με τη συμμετοχή εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών.

Σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών, περίπου 410.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε 289 κινητοποιήσεις, ενώ η συνδικαλιστική συνομοσπονδία CGT υπολόγισε τη συμμετοχή σε περισσότερους από 800.000 διαδηλωτές. Τα αιτήματα επικεντρώθηκαν στην αγοραστική δύναμη, στην ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών και στην κοινωνική και φορολογική δικαιοσύνη.

Στο Παρίσι, η ένταση κλιμακώθηκε κατά τη διάλυση της συγκέντρωσης. Ομάδες ατόμων, αρκετοί από τους οποίους φορούσαν μαύρα ρούχα, αποσπάστηκαν από την πορεία και συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις, εκτοξεύοντας αντικείμενα. Οι αστυνομικοί απάντησαν με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης, ενώ οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης απομάκρυνσης του πλήθους.

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Παρόμοιες εικόνες καταγράφηκαν στη Μασσαλία, όπου σημειώθηκαν συγκρούσεις κατά την ολοκλήρωση της πορείας, καθώς και στη Λιλ, όπου οι αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και εκτοξευτήρες νερού για να αντιμετωπίσουν επιθέσεις με αντικείμενα. Το γαλλικό μέσο Le Parisien περιέγραψε ένα εκτεταμένο επιχειρησιακό σχέδιο, με στόχο να αποτραπούν νέες καταστροφές και επιθέσεις σε δημόσια κτίρια.

Ο απολογισμός των προσαγωγών

Σε απολογισμό της επιχείρησης, ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ ανέφερε ότι οι διαδηλώσεις εξελίχθηκαν γενικά καλύτερα από εκείνες της 17ης Οκτωβρίου, παρά τα περιστατικά βίας. Μέχρι το απόγευμα, οι προσαγωγές είχαν προσεγγίσει τις 1.000, έναντι 385 την αντίστοιχη ώρα της προηγούμενης εβδομάδας.

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Φωτογραφία: Getty

Ο υπουργός υποστήριξε ότι η αστυνομία απέτρεψε πολλές απόπειρες λεηλασίας και επιθέσεις εναντίον δημόσιων κτιρίων. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι τα τελικά στοιχεία θα μπορούσαν να αυξηθούν καθώς θα ολοκληρωνόταν η συγκέντρωση των δεδομένων από τις υπηρεσίες ασφαλείας. Η εκτίμησή του ότι η επιχείρηση ήταν επιτυχής αφορά κυρίως τον περιορισμό της εξάπλωσης των επεισοδίων και δεν αναιρεί την έκταση των συλλήψεων και των καταστροφών.

Σοβαροί τραυματισμοί και καταστροφές σε άλλες πόλεις

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσαν δύο σοβαροί τραυματισμοί στην Τουλούζη και στο Κλερμόν-Φεράν. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπουργού, ένας άνθρωπος υπέστη βαρύ τραυματισμό στο χέρι, ενώ ένας δεύτερος τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο. Οι συνθήκες των περιστατικών χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

Στη Λυόν, παρά την απαγόρευση των συγκεντρώσεων στο κέντρο, ομάδες διαδηλωτών κινήθηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης. Η νομαρχία ανακοίνωσε 36 προσαγωγές και 22 τραυματίες, μεταξύ των οποίων 18 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας. Παράλληλα, καταγράφηκαν ζημιές σε καταστήματα και λεηλασίες. Ο δήμαρχος Γκρεγκορί Ντουσέ καταδίκασε τις καταστροφές, τονίζοντας ότι δεν συνδέονται με τα κοινωνικά αιτήματα των κινητοποιήσεων.

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Συγκρούσεις ακροαριστερών και ακροδεξιών

Στη Νίκαια, οι αναφορές για συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων πολιτικών ομάδων ανέδειξαν έναν επιπλέον κίνδυνο: την πιθανότητα οι κοινωνικές κινητοποιήσεις να μετατραπούν σε πεδίο αντιπαράθεσης οργανωμένων πολιτικών σχηματισμών.

Στην Ορλεάνη, χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν σε αντιφασιστική συγκέντρωση, παράλληλα με το συνέδριο της Εθνικής Συσπείρωσης, του κόμματος της Μαρίν Λε Πεν.

