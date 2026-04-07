Αυτή είναι μία από τις πιο καθαρές χώρες στον κόσμο -Τα «έξυπνα» gadgets της Ν. Κορέας που εντυπωσιάζουν - iefimerida.gr

Στα εντυπωσιακά επίπεδα καθαριότητας που χαρακτηρίζουν τη Νότια Κορέα στρέφεται το ενδιαφέρον διεθνών μέσων, με τα προηγμένα οικιακά gadgets να αποτυπώνουν τη νέα εποχή του λεγόμενου «smart living».

Η χώρα, που συχνά συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο καθαρές παγκοσμίως, εφαρμόζει αυστηρούς κανόνες κατά της ρύπανσης, ακόμη και σε δημόσιους χώρους και μέσα μεταφοράς, όπου σε ορισμένες περιπτώσεις απαγορεύεται η κατανάλωση φαγητού και ποτών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ηλεκτρονικοί αποστειρωτές φρούτων / Φωτογραφία: ΤικΤοκ

Στο ίδιο πνεύμα, τα νοικοκυριά έχουν υιοθετήσει τεχνολογικές λύσεις που ενισχύουν την υγιεινή στην καθημερινότητα. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν «έξυπνοι» κάδοι απορριμμάτων που σφραγίζουν αυτόματα τις σακούλες, αποστειρωτές μαχαιριών και επιφανειών με υπεριώδη ακτινοβολία, καθώς και ειδικά ντουλάπια για παπούτσια που εξαλείφουν βακτήρια και δυσάρεστες οσμές.

Τα gadgets περιλαμβάνουν αποστειρωτές μαχαιριών και σανίδας κοπής / Φωτογραφία: Τικτοκ

Σύμφωνα με τη Daily Mail, μέσα από αναρτήσεις στα social media, χρήστες παρουσιάζουν τις καινοτομίες αυτές, που περιλαμβάνουν ακόμη φορητά πλυντήρια, αποστειρωτές φρούτων και λαχανικών, αλλά και ντουλάπες που ατμίζουν τα ρούχα, εξαλείφοντας τσακίσεις και μικρόβια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παπουτσοθήκη που εξαλείφει τα βακτήρια και τις δυσάρεστες οσμές με την έξυπνη τεχνολογία της / Φωτογραφία: ΤικΤοκ

Η έμφαση στην καθαριότητα δεν ήταν πάντοτε δεδομένη στη Ν. Κορέα

Η τάση του «έξυπνου σπιτιού» φαίνεται να κερδίζει έδαφος διεθνώς, με ολοένα και περισσότερους καταναλωτές να επενδύουν σε συσκευές που αυτοματοποιούν τον καθαρισμό και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής. Αντίστοιχα, δημοφιλείς προσωπικότητες, όπως η Stacey Solomon και η Hannah Ferrier, έχουν εκφράσει δημόσια την προτίμησή τους σε ρομποτικές σκούπες.

Influencer που επισκέφθηκε τη Νότια Κορέα παρουσίασε το «έξυπνο σπίτι» στο οποίο έμενε, εξοπλισμένο με μια ντουλάπα που κρατάει τα ρούχα χωρίς τσακίσεις, με ατμό / Φωτογραφία: TikTok





ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανάλογη κουλτούρα καθαριότητας παρατηρείται και στην Ιαπωνία, όπου η τάξη και η υγιεινή διδάσκονται από μικρή ηλικία. Χαρακτηριστικά, οι φίλαθλοι της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου έχουν επανειλημμένα επαινεθεί για τη συνήθειά τους να καθαρίζουν τις εξέδρες μετά από αγώνες, ακόμη και σε διεθνείς διοργανώσεις.

Φορητά πλυντήρια ρούχων / Φωτογραφία: ΤικΤοκ

Όπως έχει επισημάνει ο κοινωνιολόγος Scott North, η καθαριότητα αποτελεί βασικό στοιχείο της ιαπωνικής κουλτούρας και συνδέεται άμεσα με την αίσθηση συλλογικής ευθύνης και υπερηφάνειας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εξάπλωση αυτών των πρακτικών, σε συνδυασμό με την τεχνολογική πρόοδο, φαίνεται να διαμορφώνει ένα νέο πρότυπο καθημερινότητας, όπου η καθαριότητα και η καινοτομία συνυπάρχουν.