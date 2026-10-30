G20: Διπλωματικό παρασκήνιο λόγω Λαβρόφ -Αντέδρασαν ευρωπαίοι υπουργοί με την παρουσία του, ακυρώθηκε η ομαδική φωτογραφία - iefimerida.gr

Με έντονο παρασκήνιο ξεκίνησε η G20 των υπουργών Εξωτερικών καθώς η παρουσία του Σεργκέι Λαβρόφ, προκάλεσε την ακύρωση της καθιερωμένης ομαδικής φωτογραφίας.

Σύμφωνα με τα ξένα ΜΜΕ, η παρουσία του Ρώσου ΥΠΕΞ έχει ενοχλήσει πολύ ορισμένους ευρωπαίους ομολόγους του, με αποτέλεσμα να υπάρξουν διαφωνίες για το αν θα βγουν φωτογραφία μαζί με τον Λαβρόφ.

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Οι αντιδράσεις ήταν τόσο έντονες μάλιστα που ανάγκασαν τον Ρούμπιο να την ματαιώσει και να πάνε απευθείας στις συζητήσεις.

Σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Ρούμπιο έκρινε ότι μια δημόσια αντιπαράθεση για τη συμμετοχή του Λαβρόφ θα επισκίαζε τις εργασίες της συνόδου. Δεν είναι, άλλωστε, η πρώτη φορά που η παρουσία του Ρώσου υπουργού προκαλεί ανάλογες αντιδράσεις. Η συμμετοχή της Μόσχας είχε ήδη προκαλέσει δυσαρέσκεια σε ορισμένες χώρες της G20, καθώς η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις στην Ουκρανία.

Οι αντιδράσεις ενισχύθηκαν από τη στάση της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία εξαίρεσε τη Μόσχα από νέες κυρώσεις και περιόρισε προσωρινά την παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης και πληροφοριών προς το Κίεβο.

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Επιπλέον, η ρωσική αντιπροσωπεία αντιμετώπισε προβλήματα με την έκδοση θεωρήσεων εισόδου, τα οποία επιλύθηκαν την τελευταία στιγμή. Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, υποστήριξε ότι οι δυσκολίες αυτές έδειξαν πως δεν αντιμετώπιζαν όλοι στην Ουάσινγκτον θετικά την παρουσία του Λαβρόφ.

Η επίσκεψη του Ρώσου υπουργού στην Ατλάντα γίνεται λίγες ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Ο πρώην Αμερικανός πρεσβευτής στη Γεωργία, Ίαν Κέλι, εκτίμησε ότι η πρόσκληση προς τον Λαβρόφ μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ, δεδομένης της δυσαρέσκειας που εκφράζουν Ρεπουμπλικανοί βουλευτές για τη διαλλακτική στάση του Αμερικανού προέδρου απέναντι στον Βλαντίμιρ Πούτιν. Παράλληλα, σημείωσε ότι η παρουσία του Ρώσου υπουργού δυσχεραίνει τη διαμόρφωση κοινής δυτικής στάσης για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ενέργεια και ναυσιπλοϊα στο επίκεντρο της G20

Πέρα από το διπλωματικό επεισόδιο, οι υπουργοί Εξωτερικών της G20 καλούνται να εξετάσουν ένα ευρύ φάσμα διεθνών προκλήσεων, ενόψει της Συνόδου Κορυφής των ηγετών τον Δεκέμβριο, την οποία θα φιλοξενήσει ο Τραμπ στο γκολφ κλαμπ του στο Μαϊάμι.

Κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση, ο Μάρκο Ρούμπιο έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη συνεργασίας για την προστασία της παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στις πιέσεις που δέχονται ο ενεργειακός εφοδιασμός, οι αγορές τροφίμων, οι διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες και το εμπόριο, καθώς και στις απειλές κατά της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

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Στην ατζέντα της συνόδου περιλαμβάνονται, επίσης, ο πόλεμος Ρωσίας - Ουκρανίας, η σύγκρουση ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν, οι αμερικανικοί δασμοί και οι κινήσεις της Κίνας στη Νότια Σινική Θάλασσα.

Το ερώτημα που παραμένει είναι κατά πόσο οι χώρες της G20 θα μπορέσουν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους και να καταλήξουν σε κοινές θέσεις.