FT: Το Ιράν απειλεί να χτυπήσει αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη, αν ο Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο -Βουλγαρία και Κύπρος πιθανοί στόχοι - iefimerida.gr

Το ενδεχόμενο να επεκτείνει τον πόλεμο πέρα από τη Μέση Ανατολή εξετάζει το Ιράν,﻿ σύμφωνα με δύο πηγές προσκείμενες στο ιρανικό καθεστώς, καθώς αυξάνεται η ανησυχία ότι μια νέα στρατιωτική σύγκρουση με τις ΗΠΑ είναι θέμα χρόνου.

Στο τραπέζι, όπως αποκαλύπτουν οι FT, φέρεται να βρίσκεται ακόμη και η επίθεση σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

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Μεταξύ των πιθανών στόχων έχουν εξεταστεί αμερικανικές εγκαταστάσεις στη Βουλγαρία, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η Κύπρος, όπου υπάρχει η βρετανική βάση της RAF στο Ακρωτήρι.

Ιράν: «Καμία επίθεση δεν θα μείνει αναπάντητη» -Στο στόχαστρο και υποδομές

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, που επικαλείται η βρετανική οικονομική εφημερίδα, η Τεχεράνη έχει εξετάσει παράλληλα το ενδεχόμενο πλήγματος σε υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών στα Στενά του Ορμούζ, εφόσον υπάρξει νέα κλιμάκωση.

Η απειλή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διπλωματικές προσπάθειες για την επαναλειτουργία των Στενών έχουν ουσιαστικά παγώσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν υπάρχουν συνομιλίες με την Τεχεράνη, ενώ στο Ιράν ενισχύονται οι σκληροπυρηνικές φωνές.

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Το ιρανικό καθεστώς έχει προειδοποιήσει ότι σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης θα μπορούσε να ξεπεράσει τα παραδοσιακά όρια της ιρανικής απάντησης στη Μέση Ανατολή. «Χωρίς όρια» θα είναι η αντίδραση, σύμφωνα με μία από τις πηγές που έχουν γνώση των σχεδιασμών της Τεχεράνης, εφόσον οι ΗΠΑ «το τραβήξουν πολύ».

Η απειλή δεν περιορίζεται σε θεωρητικά επίπεδα. Το Ιράν έχει ήδη δείξει ότι διαθέτει πυραυλικά συστήματα με εμβέλεια άνω των 2.000 χιλιομέτρων, ενώ έχει επιχειρήσει στο παρελθόν να πλήξει απομακρυσμένους στόχους, μεταξύ άλλων την αμερικανο-βρετανική στρατιωτική βάση στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό.

Περιορισμένη αλλά υπαρκτή η απειλή για την Ευρώπη

Αναλυτές εκτιμούν ότι η δυνατότητα του Ιράν να προκαλέσει σοβαρές καταστροφές στην Ευρώπη παραμένει περιορισμένη λόγω της ακρίβειας και του ωφέλιμου φορτίου των πυραύλων του. Ωστόσο, η απειλή θεωρείται πραγματική, ιδιαίτερα απέναντι σε αμερικανικές ή βρετανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

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Παράλληλα, ειδικοί εκτιμούν ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να προτιμήσει τη δράση μέσω συμμάχων και οργανώσεων-αντιπροσώπων στη Μέση Ανατολή.

Στο εσωτερικό του Ιράν, πάντως, η στροφή προς τους σκληροπυρηνικούς ενισχύεται. Ο ανώτατος ηγέτης, Μοτζτάμπά Χαμενεΐ, τοποθέτησε σε κορυφαία θέση ασφαλείας τον πρώην διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης Μοχσέν Ρεζάι, εξέλιξη που ερμηνεύεται ως μήνυμα προς την Ουάσιγκτον.

Το μήνυμα του Ιράν είναι πλέον σαφές: μια νέα αμερικανική επίθεση θα μπορούσε να μετατρέψει έναν περιφερειακό πόλεμο σε σύγκρουση με συνέπειες πολύ πέρα από τη Μέση Ανατολή - και να φέρει την Ευρώπη στο επίκεντρο.