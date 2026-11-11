Φρουρός του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη επέπληξε τον Πιτ Χέγκσεθ και τους συνεργάτες του -«Σιωπή και σεβασμός» - iefimerida.gr

Έντονη παρατήρηση δέχθηκε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, καθώς και ομάδα ανώτερων συνεργατών του, από στρατιώτη που εκτελούσε υπηρεσία φρούρησης στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Το περιστατικό συνέβη μετά την ολοκλήρωση της τελετής για την Ημέρα των Βετεράνων και αφορμή στάθηκε η συμπεριφορά ορισμένων μελών της αποστολής, οι οποίοι γελούσαν και συνομιλούσαν σε κοντινή απόσταση από το εμβληματικό μνημείο.

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«Όλοι οι επισκέπτες οφείλουν να είναι σιωπηλοί και να δείχνουν τον δέοντα σεβασμό ανά πάσα στιγμή» φώναξε ο φρουρός, διακόπτοντας την περιπολία του και απευθυνόμενος στην ομάδα, καθώς αυτή αποχωρούσε από τον χώρο.

Ο Χέγκσεθ βρισκόταν μπροστά από τον Τάφο του Άγνωστου Στρατιώτη, όπου φωτογραφιζόταν μαζί με τη σύζυγό του, Τζένιφερ, τον επικεφαλής του γραφείου του, Ρίκι Μπούρια, τον αναπληρωτή επικεφαλής του γραφείου, Πάτρικ Γουίβερ, καθώς και την ανώτερη σύμβουλο και αναπληρώτρια βοηθό του, Τάμι Ράνταμπαου.

Η ομάδα είχε προηγουμένως παραστεί στην επίσημη τελετή για την Ημέρα των Βετεράνων, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον.

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Το CNN απευθύνθηκε στο Πεντάγωνο, ζητώντας σχόλιο για το περιστατικό.

Η αυστηρή παράδοση

Ο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη αποτελεί ένα από τα πλέον ιερά πολεμικά μνημεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς σηματοδοτεί τον τόπο ταφής ενός Αμερικανού στρατιώτη που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου και η ταυτότητά του δεν έγινε ποτέ γνωστή.

Από το 1948, ο τάφος φυλάσσεται αδιάκοπα, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών, από στρατιώτες της Παλαιάς Φρουράς (Old Guard).

Η φρούρηση του μνημείου διέπεται από αυστηρούς κανόνες, με βασική προϋπόθεση την απόλυτη τήρηση της τάξης, της σιωπής και του σεβασμού από όσους το επισκέπτονται.

Στον Τάφο του Άγνωστου Στρατιώτη αποτίουν συχνά φόρο τιμής ξένοι ηγέτες, πρόεδροι, πολιτικές προσωπικότητες και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, τιμώντας τη μνήμη των Αμερικανών στρατιωτικών που έχασαν τη ζωή τους υπηρετώντας τη χώρα τους.