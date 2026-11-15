 Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με drones αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με drones αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Άνδρας των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν
Άνδρας των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν / Φωτογραφία αρχείου: AP Photo/Vahid Salemi

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν νωρίς το πρωί της Κυριακής στο Μπαχρέιν, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με έξι drones εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στη χώρα.

Το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας απηύθυνε έκκληση στους πολίτες και τους κατοίκους να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, να κατευθυνθούν προς την πλησιέστερη ασφαλή τοποθεσία και να ενημερώνονται αποκλειστικά από τις επίσημες ανακοινώσεις.

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Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους στην πλατφόρμα Telegram, έξι drones της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης χρησιμοποιήθηκαν για τη στοχοποίηση αμερικανικού συστήματος ραντάρ αντιαεροπορικής άμυνας στη βάση ελικοπτέρων Αλ Ρίφα.

Πρόκειται για τον δεύτερο σχετικό ισχυρισμό της Τεχεράνης μέσα σε λίγες ημέρες. Δύο ημέρες νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν ανακοινώσει ότι έπληξαν αμερικανικό ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης στο Μπαχρέιν.

Ωστόσο, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διέψευσαν ότι η προηγούμενη επίθεση προκάλεσε πλήγμα στην εγκατάσταση, αναφέροντας ότι δύο ιρανικά drones αναχαιτίστηκαν χωρίς να σημειωθούν ζημιές.

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Το Μπαχρέιν έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία για την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή, καθώς φιλοξενεί την έδρα του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

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