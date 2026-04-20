«Φρούριο» το Ισλαμαμπάντ εν αναμονή των αντιπροσωπειών ΗΠΑ-Ιράν -Αβέβαιη η συμμετοχή της Τεχεράνης - iefimerida.gr

Σε καθεστώς επιφυλακής βρίσκεται η πρωτεύουσα του Πακιστάν καθώς η διεθνής κοινότητα αναμένει με αγωνία την επιβεβαίωση για το αν θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο Ισλαμαμπάντ

Στο επίκεντρο των μέτρων ασφαλείας βρίσκεται η λεγόμενη «Κόκκινη Ζώνη» του Ισλαμαμπάντ, όπου στεγάζονται κυβερνητικά κτίρια, το κοινοβούλιο και ξένες πρεσβείες. Οι πακιστανικές Αρχές έχουν προχωρήσει σε εκκένωση δύο μεγάλων ξενοδοχείων που αναμένεται να φιλοξενήσουν τις αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Ιράν, ενώ η κυκλοφορία έχει ουσιαστικά παραλύσει.

Δρόμοι έχουν κλείσει, εναλλακτικές διαδρομές έχουν δοθεί στους πολίτες, ενώ δημόσιοι υπάλληλοι που εργάζονται στην περιοχή κλήθηκαν να εργαστούν εξ αποστάσεως.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται διεθνή ΜΜΕ, έως και 20.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν αναπτυχθεί στο Ισλαμαμπάντ, μεταξύ των οποίων ειδικές δυνάμεις και ελεύθεροι σκοπευτές, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Διπλωματικός πυρετός και αντικρουόμενα μηνύματα από ΗΠΑ και Ιράν

Παρά την ένταση, πακιστανικές πηγές αναφέρουν ότι το χάσμα μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης έχει μειωθεί τις τελευταίες ημέρες, χάρη σε εντατικές διαμεσολαβητικές προσπάθειες.

Ωστόσο, το κλίμα παραμένει εύθραυστο. Τα ιρανικά κρατικά μέσα, όπως το IRIB και τα πρακτορεία Fars και Tasnim, μεταδίδουν ότι δεν υπάρχει ακόμη οριστική απόφαση για συμμετοχή ιρανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες, τονίζοντας ότι η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια αποτελεί βασική προϋπόθεση.

Από την άλλη πλευρά, πληροφορίες που μεταδίδει το CNN κάνουν λόγο για πιθανή άφιξη ιρανικής αντιπροσωπείας στο Πακιστάν, εντείνοντας τη σύγχυση γύρω από το αν τελικά θα πραγματοποιηθεί ο νέος γύρος.

Πεζεσκιάν: «Διπλωματία ναι, αλλά με δυσπιστία προς τις ΗΠΑ»

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν υπογράμμισε ότι κάθε «λογικός και διπλωματικός δρόμος» πρέπει να αξιοποιηθεί για τη μείωση των εντάσεων με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο IRNA.

Ωστόσο ο Πεζεσκιάν τόνισε ότι η επαγρύπνηση και η δυσπιστία απέναντι στην Ουάσινγκτον αποτελούν «αδιαμφισβήτητη αναγκαιότητα», δείχνοντας ότι η Τεχεράνη προσεγγίζει τις συνομιλίες με βαθιά επιφυλακτικότητα.

Η αποστολή των ΗΠΑ και οι απειλές Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι αμερικανική αντιπροσωπεία θα μεταβεί στο Ισλαμαμπάντ, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων αύριο Τρίτη.

Επικεφαλής της αποστολής θα είναι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ενώ θα συμμετάσχουν και οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ υιοθέτησε σκληρή ρητορική, προειδοποιώντας ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πλήξουν κρίσιμες υποδομές του Ιράν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, επιβεβαιώνοντας ότι η διπλωματία συνοδεύεται από έντονη πίεση.

Τα Στενά του Ορμούζ ως διαπραγματευτικός μοχλός

Κεντρικό ρόλο στις εξελίξεις διαδραματίζουν τα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα περάσματα ενέργειας παγκοσμίως.

Η προσωρινή επαναλειτουργία τους δημιούργησε ελπίδες αποκλιμάκωσης, ωστόσο η απόφαση της Τεχεράνης το Σάββατο να επιβάλει εκ νέου περιορισμούς στη ναυσιπλοΐα, ως απάντηση στον αμερικανικό αποκλεισμό των λιμανιών της, επανέφερε την αβεβαιότητα.

Αναλυτές εκτιμούν ότι το Ορμούζ αποτελεί βασικό διαπραγματευτικό εργαλείο για το Ιράν, αυξάνοντας την πίεση προς την Ουάσινγκτον σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία.

Τα «αγκάθια» των διαπραγματεύσεων

Παρά τις προσπάθειες προσέγγισης, σημαντικά ζητήματα παραμένουν άλυτα. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και η τύχη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης.

Οι ΗΠΑ φέρονται να ζητούν τη μεταφορά των αποθεμάτων αυτών εκτός Ιράν, πρόταση που απορρίπτεται κατηγορηματικά από την Τεχεράνη. Παράλληλα, διαφωνία υπάρχει και για τη διάρκεια ενδεχόμενης αναστολής του προγράμματος εμπλουτισμού ουρανίου.

Ενώ η Ουάσινγκτον προτείνει πολυετή παύση, το Ιράν εμφανίζεται διατεθειμένο να δεχθεί μόνο μια περιορισμένη χρονικά συμφωνία.

Εκεχειρία υπό πίεση

Η χρονική πίεση είναι έντονη, καθώς η ισχύς της προσωρινής εκεχειρίας μεταξύ των δύο πλευρών λήγει την Τετάρτη.

Η συμφωνία αυτή είχε τερματίσει έναν κύκλο βίας που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου, με χιλιάδες θύματα και εκτεταμένες καταστροφές.

Το Ισλαμαμπάντ φιλοξένησε ήδη έναν πρώτο γύρο συνομιλιών ΗΠΑ - Ιράν, χωρίς αποτέλεσμα, και πλέον επιχειρεί να διαδραματίσει εκ νέου ρόλο-κλειδί ως διαμεσολαβητής.

Στρατιωτική κινητικότητα και σκιά έντασης

Την ίδια ώρα, η στρατιωτική κινητικότητα στην περιοχή παραμένει έντονη. Αναφορές κάνουν λόγο για άφιξη αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών, όπως μεταγωγικά τύπου C-17, που μεταφέρουν εξοπλισμό ασφαλείας και προσωπικό.

Παράλληλα, η κατάσχεση ιρανικού πλοίου από τις ΗΠΑ και η συνέχιση του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών εντείνουν το κλίμα καχυποψίας στην Τεχεράνη.

Η ιρανική ηγεσία έχει καταστήσει σαφές ότι χωρίς άρση των πιέσεων δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στις συνομιλίες.

Μεταξύ ελπίδας και αβεβαιότητας

Παρά τα αντικρουόμενα μηνύματα και τις απειλές, υπάρχουν ενδείξεις ότι και οι δύο πλευρές αφήνουν ανοιχτό το παράθυρο της διπλωματίας.

Η πιθανή άφιξη αντιπροσωπειών στο Ισλαμαμπάντ, σε συνδυασμό με την έντονη κινητοποίηση των πακιστανικών Αρχών, δημιουργεί προσδοκίες ότι ο δεύτερος γύρος συνομιλιών μπορεί τελικά να πραγματοποιηθεί.

Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή. Με τα Στενά του Ορμούζ να χρησιμοποιούνται ως μοχλός πίεσης, τις στρατιωτικές εντάσεις να συνεχίζονται και τις διαφωνίες να παραμένουν βαθιές, η προοπτική μιας συμφωνίας εξακολουθεί να είναι αβέβαιη.