Αυτός είναι ο σκύλος που σκότωσε 19χρονη στη Βρετανία -Κοιμούνταν στο ίδιο κρεβάτι, σπαράζει ο πατέρας της - iefimerida.gr

Τραγικό θάνατο βρήκε μία 19χρονη στο Έσεξ της Αγγλίας από τον ίδιο της τον σκύλο, με τον πατέρα της να προειδοποιεί τους ιδιοκτήτες κατοικιδίων.



Ο Σάι, ένα επτάχρονο ημίαιμο σκυλί, ράτσας Λάρτσερ, δάγκωσε θανάσιμα στο λαιμό τη 19χρονη Τζέιμι Λι Μπίσκοου στο σπίτι τους στο Έσεξ το βράδυ της Παρασκευής. Ο πατέρας της, Τζακ Μπίσκοου, ήταν αυτός που τη βρήκε στο πάτωμα του υπνοδωματίου της νεκρή.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 19χρονη Τζέιμι Λι Μπίσκοου

Μάλιστα, στην προσπάθειά του να σώσει τη ζωή της κόρης του κάνοντάς της καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, ο σκύλος δάγκωσε και τον ίδιο, στο αυτί του.



Ο σκύλος της οικογένειας

Το σκυλί δεν είχε δείξει ποτέ σημάδια επιθετικότητας

Όπως αναφέρει η Daily Mail, ο σκύλος ήταν ο καλύτερος φίλος της 19χρονης. Ο πατέρας της βρήκε την κόρη του νεκρή ανάμεσα στο κρεβάτι και στο κομοδίνο, καθώς γύρισε στο σπίτι τους στο Έσεξ, αφού είχε βγει έξω για να πάρει φαγητό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο σκύλος ζούσε στο σπίτι από 7 μηνών. Τον είχαν μαζί τους 7 χρόνια. Είχε γεννήσει δύο σκυλάκια πριν από 18 μήνες, τα οποία βρίσκονταν στο ισόγειο του σπιτιού την ώρα της επίθεσης.

Η θεία της νεαρής που βρήκε τραγικό θάνατο, στον λογαριασμό GoFundMe που άνοιξε για την κηδεία της, σημειώνει: «Ήταν το κατοικίδιο της οικογένειας τα τελευταία επτά χρόνια και ποτέ δεν είχε δείξει σημάδια επιθετικότητας πριν από το τραγικό περιστατικό».

Η γιαγιά της 19χρονης έγραψε στα social media ότι ο σκύλος κοιμόταν στο κρεβάτι της εγγονής της. «Είναι συγκλονιστικό» σημειώνει, σύμφωνα με την Daily Mail.

«Νόμιζα ότι μπορούσα να εμπιστευτώ τη ζωή μου σε αυτό το σκυλί»

Ο συντετριμμένος πατέρας μίλησε για τον θάνατο της κόρης του στη The Sun, προειδοποιώντας τους ιδιοκτήτες κατοικιδίων. «Βλέποντας τη φρίκη και την καταστροφή που μου έχει προκαλέσει, δεν αξίζει τον κόπο. Τους φέρεστε άψογα, τους δίνετε τα κρεβάτια σας. Νόμιζα ότι μπορούσα να εμπιστευτώ τη ζωή μου σε αυτό το σκυλί, αλλά αυτό πήρε τη ζωή της κόρης μου» είπε, και πρόσθεσε: «Δεν ξέρω πώς να προχωρήσω στη ζωή μου χωρίς το παιδί μου».



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 37χρονος πατέρας συνελήφθη ως ύποπτος καθώς ήταν υπεύθυνος για έναν σκύλο που ήταν επικίνδυνα εκτός ελέγχου και προκάλεσε τραυματισμό με συνέπεια τον θάνατο. Ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση μέχρι τον Ιούλιο, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.



Ήταν το κατοικίδιό τους για 7 χρόνια, δεν είχε δείξει κανένα σημάδι επιθετικότητας

Η θεία του θύματος στη σελίδα GoFundMe για τη συγκέντρωση χρημάτων για τα έξοδα κηδείας αναφέρει αναλυτικά:



«Την Παρασκευή 10 Απριλίου, η Τζέιμι δέχτηκε τραγική επίθεση και σκοτώθηκε στο σπίτι της από τον σκύλο της. Ήταν το κατοικίδιο της οικογένειας για 7 χρόνια και δεν είχε δείξει ποτέ κανένα σημάδι επιθετικότητας πριν από αυτό το τραγικό περιστατικό. Η Τζέιμι ήταν το πιο ευγενικό και το πιο όμορφο κορίτσι και θα έκανε τα πάντα για οποιονδήποτε. Αγαπούσε τη ζωή και την οικογένειά της, αλλά πάνω απ’ όλα λάτρευε τον πατέρα της, τον Τζακ. Προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε χρήματα για να πληρώσουμε την κηδεία της, ώστε να μπορέσουμε να την αποχαιρετήσουμε όπως της αρμόζει» ανέφερε η ανάρτηση.