Φρίκη στο Ιλινόις: 19χρονος δολοφόνησε έγκυο και έβαλε φωτιά στο σπίτι της -Δεν του άρεσε το αυτοκίνητο που αγόρασε από αυτήν - iefimerida.gr

Αποτρόπαιο έγκλημα συγκλονίζει το Ιλινόις, όπου ένας 19χρονος κατηγορείται ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου μια έγκυο γυναίκα και τον σκύλο της, ενώ στη συνέχεια έβαλε φωτιά στο διαμέρισμά της, έπειτα από συνάντηση που είχε κανονιστεί μέσω αγγελίας στο Facebook Marketplace.

Ο Νέδας Ρεβούτσκας κατηγορείται για τη δολοφονία της 30χρονης Ελίζα Μοράλες, στο διαμέρισμά της στα προάστια του Ντάουνερς Γκρόουβ, το βράδυ της Δευτέρας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο κατηγορούμενος είχε απαντήσει σε αγγελία για την πώληση ενός σκούρου κόκκινου Ford Ranger του 1994, την οποία είχε δημοσιεύσει ο σύζυγος του θύματος.

Όπως ανέφεραν οι εισαγγελείς σε ακροαματική διαδικασία την Τετάρτη, ο 19χρονος επισκέφθηκε το σπίτι της Μοράλες με σκοπό, όπως είχε συμφωνηθεί, την ανταλλαγή πινακίδων του οχήματος. Υλικό από κάμερες ασφαλείας καταγράφει τη 30χρονη, η οποία ήταν πέντε μηνών έγκυος στο δεύτερο παιδί της, να συναντά τον νεαρό περίπου στις 5:30 το απόγευμα και να του δίνει ένα κατσαβίδι.

﻿Ο δράστης Νέντας Ρεβούκας

Φέρεται να εισέρχεται στο κτίριο κρατώντας το κατσαβίδι

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Ρεβούτσκας φέρεται να εισέρχεται στο κτίριο κρατώντας το κατσαβίδι, ενώ το βίντεο δείχνει την πόρτα του διαμερίσματος να ανοίγει και να κλείνει επανειλημμένα, σε σκηνές που, σύμφωνα με τις αρχές, παραπέμπουν σε πάλη. Η λαβή της πόρτας φαίνεται να κινείται από μέσα, σαν κάποιος να προσπαθεί να διαφύγει.

Περίπου δέκα λεπτά αργότερα, ξέσπασε φωτιά στο διαμέρισμα και άρχισε να βγαίνει πυκνός καπνός. Αστυνομία και πυροσβεστική έφτασαν στο σημείο στις 6:09 μ.μ. και εντόπισαν την Ελίζα Μοράλες νεκρή, με περίπου 70 μαχαιριές στον λαιμό και το κεφάλι, σύμφωνα με την αστυνομία και τα αποτελέσματα της νεκροψίας.

Το δίχρονο παιδί της δεν βρισκόταν στο σπίτι την ώρα της επίθεσης. Ωστόσο, η ηλικιωμένη σκυλίτσα της οικογένειας, η Ζούλα, βρέθηκε επίσης μαχαιρωμένη ανάμεσα στα μάτια, καταφέρνοντας να διαφύγει από συρόμενη πόρτα κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς. Το ζώο μεταφέρθηκε σε κτηνιατρικό νοσοκομείο για περίθαλψη.

Οι αρχές εντόπισαν τον Ρεβούτσκας στο σπίτι του στο Ουέστμοντ, όπου διαμένει με τη φίλη του, ενώ το επίμαχο φορτηγάκι βρισκόταν σταθμευμένο στην είσοδο. Κατά την ανάκριση, ο 19χρονος παραδέχθηκε ότι είχε μεταβεί στο κτίριο για την αγορά του οχήματος, αρχικά υποστηρίζοντας ότι αποχώρησε από την κεντρική είσοδο. Ωστόσο, σύμφωνα με τις αρχές, ομολόγησε αργότερα τη δολοφονία, όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν αιματοβαμμένα ρούχα στο σπίτι του.

Εξοργίστηκε από την κατάσταση του οχήματος και ξέσπασε στο θύμα, δήλωσε ο δράστης

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο κατηγορούμενος φέρεται να δήλωσε ότι εξοργίστηκε από την κατάσταση του οχήματος και ξέσπασε την απογοήτευσή του στο θύμα, με το οποίο διαπληκτίστηκε. Κατά τη διάρκεια του καυγά, η Μοράλες φέρεται να του αποκάλυψε ότι ήταν έγκυος. Ο ίδιος ομολόγησε επίσης ότι προκάλεσε τη φωτιά στην κουζίνα του διαμερίσματος, χρησιμοποιώντας αντικείμενα που βρήκε στον χώρο.

Συγγενείς της άτυχης γυναίκας ανέφεραν ότι η Μοράλες, η οποία εργαζόταν στο τμήμα μισθοδοσίας παιδικού νοσοκομείου, ήταν μόνη στο σπίτι και μαγείρευε, χωρίς να γνωρίζει ουσιαστικά τον νεαρό που είχε επισκεφθεί το διαμέρισμα.

Ο σύζυγός της, Γκάμπριελ Μοράλες, βρισκόταν στη δουλειά όταν ενημερώθηκε για τον θάνατο της συζύγου του και του αγέννητου παιδιού τους. «Θα περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου νοσταλγώντας την», δήλωσε, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να ζει μέσα από τις αναμνήσεις τους και να παραμένει δυνατός για την κόρη και την οικογένειά του.

Ο Νέδας Ρεβούτσκας αντιμετωπίζει κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού, εκ προθέσεως ανθρωποκτονία αγέννητου παιδιού, ένοπλη ληστεία, εμπρησμό και κακοποίηση ζώων, σύμφωνα με τα αρχεία του δικαστηρίου.