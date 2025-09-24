«Φρένο» Ρούμπιο στον Ερντογάν μία ημέρα πριν πάει στον Λευκό Οίκο να ζητήσει F-35 από τον Τραμπ -Δυσφορία στην Τουρκία - iefimerida.gr

Η συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ δεν θα γίνει κάτω από τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.

Η ομιλία του Τούρκου προέδρου στον ΟΗΕ κατά του Ισραήλ, αλλά και οι δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο χθες για τον Ερντογάν έχουν προκαλέσει εκνευρισμό στην Άγκυρα.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στα όσα είπε ο Ερντογάν στη Νέα Υόρκη και, εν όψει της επίσκεψής του στον Λευκό Οίκο, είπε: «Αυτοί οι άνθρωποι θα πουν ό,τι θα πουν. Στο τέλος της ημέρας όμως, όλοι, όταν θέλουν κάτι να γίνει, έρχονται στον Λευκό Οίκο. Το ίδιο και ο Ερντογάν. Όλοι θέλουν να μιλήσουν με τον πρόεδρο Τραμπ και να διορθώσει την κατάσταση. Μπορεί να λένε ό,τι θέλουν. Ηγέτες παρακαλούν να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα του προέδρου Τραμπ για πέντε λεπτά, έστω για μια χειραψία».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δήλωση του Μάρκο Ρούμπιο χαρακτηρίστηκε «προσβλητική» στα τουρκικά ΜΜΕ, ενώ μέσα της αντιπολίτευσης μιλούν για απαξίωση, επικρίνοντας την κυβέρνηση Ερντογάν.

Ο Τούρκος ηγέτης είχε ενοχλήσει τις ΗΠΑ, καθώς σε συνέντευξή του είχε αναφέρει πως «ο Τραμπ είχε υποσχεθεί να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη Γάζα, αλλά δεν το κατάφερε».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ερντογάν μέσα σε αυτό το κλίμα θα πάει αύριο στον Λευκό Οίκο να μιλήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο, με στόχο να ενταχθεί ξανά η Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35, ένα πρόγραμμα από το οποίο έχει αποκλειστεί λόγω των S-400 που έχει αγοράσει από τη Ρωσία.

Μιλώντας στο Fox, ο Τούρκος πρόεδρος είπε πως περιμένει από τις ΗΠΑ να κάνουν «το σωστό» τόσο με τα F-35 όσο και με τα F-16, κάτι στο οποίο ο Τραμπ πρόσφατα έδειξε θετικός.

Μάλιστα, παραμονή του ταξιδιού του για τις ΗΠΑ, ο Ερντογάν ανακοίνωσε ότι μηδενίζει τους πρόσθετους δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα, σε μια κίνηση που θεώρησε πως θα κολακεύσει τον Τραμπ, στην προσπάθεια να πετύχει τον στόχο του με τα μαχητικά αεροσκάφη.