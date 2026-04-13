Φουσκωτά φράγματα και αισθητήρες: Έτσι αντιμετωπίζουν η Χιλή και η Ολλανδία το πρόβλημα των παλιρροιών - iefimerida.gr

Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και τα ολοένα πιο έντονα ακραία καιρικά φαινόμενα αναγκάζουν πολλές χώρες να επανεξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουν τις ακτές τους.

Παραδοσιακά έργα μεγάλης κλίμακας, όπως το σύστημα αντιπλημμυρικής προστασίας της Βενετίας (MOSE), αποδείχθηκαν αποτελεσματικά αλλά και εξαιρετικά δαπανηρά και χρονοβόρα στην υλοποίηση. Έτσι, νέες πιο ευέλικτες και οικονομικές λύσεις κερδίζουν έδαφος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη Χιλή, όπου οι ακτές του Ειρηνικού αντιμετωπίζουν έντονη σεισμική δραστηριότητα και κίνδυνο τσουνάμι, αναπτύσσονται και δοκιμάζονται φουσκωτά και βιομιμητικά φράγματα.

Σύγχρονα φουσκωτά φράγματα

Στα λιμάνια του Βαλπαραΐσο και του Σαν Αντόνιο, μηχανικοί έχουν εγκαταστήσει πειραματικά συστήματα που παραμένουν σε χαμηλή ή κρυφή θέση και ενεργοποιούνται μόνο όταν χρειάζεται. Τα φράγματα αυτά που χρησιμοποιούνται ήδη και για τον περιορισμό των διαρροών πετρελαίου γεμίζουν με πεπιεσμένο αέρα και ανυψώνονται σε λίγα λεπτά, μειώνοντας έτσι τις καταστροφικές επιπτώσεις. Η δομή τους επιτρέπει να επανέρχονται γρήγορα στην αρχική τους κατάσταση, κάτι κρίσιμο για περιοχές με επαναλαμβανόμενα ακραία φαινόμενα.

Παρόμοια συστήματα φουσκωτών φραγμάτων, ύψους έως 15 μέτρων και ικανά να ανυψωθούν σε 90 δευτερόλεπτα, χρησιμοποιούνται διεθνώς για τη διαχείριση των τσουνάμι, σημειώνει η Corriere Della Sera.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας μπορεί να αντιμετωπιστεί έξυπνα

Παράλληλα, η Ολλανδία, μια χώρα όπου μεγάλο μέρος της επικράτειάς της βρίσκεται κάτω από τη στάθμη της θάλασσας, έχει αναπτύξει ένα από τα πιο προηγμένα συστήματα υδραυλικής μηχανικής παγκοσμίως. Πόλεις όπως το Ρότερνταμ και το Ντόρντρεχτ «έξυπνα» φράγματα από ενισχυμένο καουτσούκ, τα οποία παραμένουν υπόγεια και ενεργοποιούνται αυτόματα μέσω αισθητήρων όταν η στάθμη του νερού ανεβαίνει επικίνδυνα. Μέσα σε λίγα λεπτά μπορούν να δημιουργήσουν ένα προσωρινό αλλά ισχυρό ανάχωμα, ικανό να συγκρατήσει πλημμυρικά κύματα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

«Αυτά τα εύκαμπτα φράγματα από ενισχυμένο καουτσούκ παραμένουν κρυμμένα υπόγεια έως ότου καταστεί απαραίτητη η παρέμβασή τους: ενεργοποιούνται από μια σειρά αισθητήρων και φουσκώνουν σε λίγα λεπτά για να εμποδίσουν τις ξαφνικές πλημμυρικές κυμάτων ύψους άνω των τριών μέτρων, χωρίς να απαιτείται καμία ανθρώπινη παρέμβαση. Γρήγορη ανταπόκριση, εγγυημένη ασφάλεια των ακτών, κανένα αισθητικό πρόβλημα, σχετικά χαμηλό κόστος», σημειώνει το ρεπορτάζ της ιταλικής εφημερίδας.