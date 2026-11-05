Fox News: Στο στόχαστρο και των Ρεπουμπλικανών βουλευτών ο Χέγκσεθ -Οι Δημοκρατικοί εξετάζουν την άμεση παραπομπή του - iefimerida.gr

Ο Πιτ Χέγκσεθ, βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης πολιτικής αμφισβήτησης, μετά την ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές.

Ακόμη μάλιστα και από την παράταξη των Ρεπουμπλικανών καθώς ένας βουλευτής και πρώην στρατιωτικός άσκησε έντονη κριτική για τις επιλογές και τη συμπεριφορά του, υποστηρίζοντας ότι δεν διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα για να ηγείται του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

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Την ίδια στιγμή, οι Δημοκρατικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε διαδικασίες παραπομπής του, ακόμη και μέσα στην άλλη εβδομάδα, αναφέρει το FoxNews.

Ρεπουμπλικανός βουλευτής: «Έλλειψη ηθικών αρχών και ανάληψης ευθυνών από τον Χέγκσεθ»

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής από τη Νεμπράσκα, Ντον Μπέικον, μιλώντας στο δίκτυο, δήλωσε ότι εξαρχής δεν θεωρούσε τον Χέγκσεθ κατάλληλη επιλογή για τη συγκεκριμένη θέση, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι δεν θα είχε ψηφίσει υπέρ της επικύρωσης του διορισμού του.

Ο Μπέικον, ο οποίος έχει υπηρετήσει επί 30 χρόνια στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, αμφισβήτησε ευθέως την επαγγελματική και προσωπική του κρίση, κάνοντας λόγο για έλλειψη ηθικών αρχών και ανάληψης ευθυνών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμπεριφορά του υπουργού, υποστηρίζοντας ότι αντίστοιχα περιστατικά προσωπικής φύσης θα μπορούσαν να οδηγήσουν οποιοδήποτε άλλο μέλος των ενόπλων δυνάμεων σε απομάκρυνση από την υπηρεσία. Παράλληλα, επανέφερε στο προσκήνιο την υπόθεση της χρήσης της εφαρμογής Signal για τη συζήτηση ευαίσθητων στρατιωτικών επιχειρήσεων από αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης. Σύμφωνα με τον Μπέικον, ο Χέγκσεθ δεν ανέλαβε την ευθύνη που του αναλογούσε για το συγκεκριμένο ζήτημα, γεγονός που προκαλεί δυσαρέσκεια σε όσους έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στη στρατιωτική υπηρεσία.

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«Δεν θα υποχωρήσει ο Χέγκσεθ»

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, υπερασπίστηκε τον υπουργό, δηλώνοντας στο Fox News Digital ότι ο Χέγκσεθ «δεν πρόκειται να υποχωρήσει ούτε να επηρεαστεί από πολιτικούς» που, όπως υποστήριξε, «επιχειρούν να κερδίσουν κομματικά οφέλη μέσω αβάσιμων ερευνών».

Πρόσθεσε ότι ο υπουργός παραμένει προσηλωμένος στην υπεράσπιση του Συντάγματος, στην ηγεσία των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων και στην προστασία της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι σκοπεύει να παραμείνει στη θέση του μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Η πολιτική πίεση προς τον Χέγκσεθ είχε ήδη ενταθεί προς το τέλος του 119ου Κογκρέσου, όταν ομάδα Δημοκρατικών στήριξε νομοθετική πρωτοβουλία του βουλευτή Σρι Τανάδαρ από το Μίσιγκαν, με στόχο την παραπομπή του υπουργού. Ο Μπέικον εκτίμησε ότι ο Χέγκσεθ δεν διαθέτει ισχυρά ερείσματα στο Καπιτώλιο και υποστήριξε ότι υπάρχουν περισσότερο κατάλληλα πρόσωπα για να αναλάβουν το υπουργείο. Ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε ότι προτίθεται να διατηρήσει τον Χέγκσεθ στο υπουργικό του συμβούλιο, παρά τις συζητήσεις για το πολιτικό του μέλλον.

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Στην ίδια συνέντευξη, ο Μπέικον αναφέρθηκε και στην πορεία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος μετά την ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές, υποστηρίζοντας ότι χρειάζεται ουσιαστική αναθεώρηση της πολιτικής του και μεγαλύτερη απόσταση από τον Τραμπ. Τόνισε ότι οι Ρεπουμπλικανοί πρέπει να επιστρέψουν σε παραδοσιακές αρχές, όπως η οικονομική ελευθερία, οι ελεύθερες αγορές, το ελεύθερο εμπόριο και η ισχυρή εθνική άμυνα.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, κατηγορώντας την ότι έχει επιδείξει κακή στάση απέναντι σε παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ, όπως ο Καναδάς, αλλά και απέναντι στη Γροιλανδία, εν μέσω εμπορικών εντάσεων και διπλωματικών αντιπαραθέσεων.