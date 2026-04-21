Φωτογραφίες: Η κατάληψη του ιρανικού εμπορικού από τις ΗΠΑ -27 πλοία έχουν αναγκάσει να γυρίσουν σε λιμάνια του Ιράν - iefimerida.gr

Φωτογραφίες που δείχνουν την κατάσχεση του πλοίου με ιρανική σημαία δημοσίευσαν οι ΗΠΑ.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) δημοσίευσε φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το φορτηγό πλοίο με ιρανική σημαία που κατέσχεσε χθες, όταν «επιχείρησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ».



Μία εικόνα δείχνει μαύρο καπνό να προέρχεται από ένα μεγάλο πλοίο που μεταφέρει εμπορευματοκιβώτια, ενώ μια άλλη φαίνεται να δείχνει το ίδιο πλοίο με ένα αμερικανικό στρατιωτικό πλοίο σε κοντινή απόσταση.

Ο αμερικανικός στρατός υποστηρίζει ότι έχει δώσει εντολή σε 27 πλοία να επιστρέψουν σε ιρανικά λιμάνια από την έναρξη του αμερικανικού αποκλεισμού εδώ και μια εβδομάδα.

Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι θα αναχαιτίσουν ή θα απωθήσουν πλοία που ταξιδεύουν προς ή από τις ακτές του Ιράν, σε μια προσπάθεια να ασκήσουν πίεση στην Τεχεράνη εμποδίζοντάς την να επωφεληθεί από τις εξαγωγές πετρελαίου.

Το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι θα κρατήσει κλειστά τα Στενά του Ορμούζ -ένα βασικό σημείο τριβής στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον- μέχρι να αρθεί ο αποκλεισμός.