Η πρώτη φωτογραφία του πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας, μέσα από τη φυλακή -Φοράει την χαρακτηριστική πορτοκαλί φόρμα κρατουμένου - iefimerida.gr

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας αφού έσπασε το ηλεκτρονικό βραχιολάκι επιτήρησης που του είχαν φορέσει μετά τη σύλληψή του.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η έρευνα εναντίον του Τόμας Μαρκλ ξεκίνησε όταν ο γιος του ανακάλυψε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο σπίτι του στις Φιλιππίνες. Η ανακάλυψη οδήγησε τις αρχές σε δύο αποθηκευτικούς χώρους που νοίκιαζε στην Καλιφόρνια.

Οι αρχές συνέλαβαν τον Τόμας Μαρκλ στη Φλόριντα μετά την κατάσχεση περίπου 78 αντικειμένων από δύο αποθηκευτικούς χώρους στο Λος Άντζελες, που περιείχαν ύποπτο υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, όπως διαφάνειες και φωτογραφικά αρνητικά.

Μετά την απενεργοποίηση της συσκευής ηλεκτρονικής επιτήρησης, δικαστής διέταξε την κράτησή του εν αναμονή της δίκης. Η απόφαση ελήφθη καθώς η «κατάσταση στέγασης» του Μαρκλ είχε καταστεί «αδύνατη», απορρίπτοντας τις προσπάθειες της υπεράσπισής του.

Η Μέγκαν Μαρκλ δήλωσε «βαθιά αναστατωμένη» από τις κατηγορίες, αποκαλύπτοντας ότι είχε αναφέρει «ανησυχητικούς ισχυρισμούς» στην αστυνομία ήδη από το 2019. Τόνισε πως κράτησε αποστάσεις από τον πατέρα της για να προστατεύσει τα παιδιά της.

Ο 82χρονος, οδηγήθηκε στις ομοσπονδιακές φυλακές της Τάμπα στην Φλόριντα όπου θα παραμείνει έως ότου οριστεί ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσής του.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά τη σύλληψή του, με την κατηγορία της κατοχής υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

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Ο Μαρκλ συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στην Τάμπα της Φλόριντα, όταν οι αρχές διαπίστωσαν ότι είχε απενεργοποιήσει τη συσκευή στις 1:45 τα ξημερώματα, σύμφωνα με τον πρώτο βοηθό εισαγγελέα των ΗΠΑ, Μπιλ Εσάιλι.

«Οι όροι αποφυλάκισης είναι δικαστικές εντολές, όχι προτάσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Εσάιλι.

Η πρώτη φωτογραφία μετά τη φυλάκισή του

Ωστόσο, οι Αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα την πρώτη φωτογραφία που τραβήχτηκε με τον Μαρκλ να βρίσκεται πλέον πίσω από τα κάγκελα των φυλακών Πινέλας.

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Ο πατέρας της Μέγκαν φοράει την χαρακτηριστική πορτοκαλί φόρμα κρατούμενου ενώ κοιτάει την κάμερα κατάματα.

Φωτογραφία AP

Η σύλληψη μετά τα ευρήματα στις αποθήκες της Καλιφόρνιας

Η σύλληψη του Τόμας Μαρκλ την Παρασκευή, στο Λέικλαντ της Φλόριντα, ήρθε μετά την κατάσχεση περίπου 78 αντικειμένων από δύο αποθηκευτικούς χώρους στην περιοχή του Λος Άντζελες.

Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονταν διαφάνειες, φωτογραφικά αρνητικά και βιβλία που περιείχαν εικόνες οι οποίες θεωρούνται ύποπτες για υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, σύμφωνα με τον Εσάιλι, ομοσπονδιακό εισαγγελέα στην Καλιφόρνια.

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Την περίοδο εκείνη, ο Μαρκλ διέμενε σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων. Ωστόσο, η Αμερικανίδα δικαστής Λίντσεϊ Γκρίφιν αποφάσισε την Τρίτη ότι πρέπει πλέον να παραμείνει υπό κράτηση.

Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει πού θα κρατηθεί όσο εκκρεμεί η υπόθεσή του, εν αναμονή της δίκης και της ενδεχόμενης μεταφοράς του στην Καλιφόρνια.

Στη γραπτή απόφασή της, η δικαστής σημείωσε ότι η «κατάσταση στέγασης» του Μαρκλ είχε καταστεί «αδύνατη», χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Η δικηγόρος υπεράσπισής του, Μέρι Κλερ Γουλφ, επιδίωξε να αποφύγει την προφυλάκισή του, ωστόσο δεν είχε καταφέρει να βρει κατάλληλο χώρο για τη διαμονή του, σύμφωνα με την περίληψη της δικαστικής ακρόασης.

Ο Εσάιλι δήλωσε στο Associated Press ότι δεν γνώριζε τον λόγο για τον οποίο ο Μαρκλ αφαίρεσε το ηλεκτρονικό βραχιόλι, ενώ παραμένει άγνωστο και το σημείο όπου συνέβη το περιστατικό. Η δικηγόρος του δεν απάντησε άμεσα σε email και τηλεφωνικό μήνυμα του πρακτορείου που ζητούσαν σχόλιο.

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Παράλληλα, εκκρεμεί η εξέταση της νοητικής του επάρκειας.

Το εγκεφαλικό, ο ακρωτηριασμός και η ανακάλυψη που οδήγησε στην έρευνα

Ο Τόμας Μαρκλ υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο στην αρχή του έτους, ενώ ζούσε στις Φιλιππίνες, και χρειάστηκε να υποβληθεί σε ακρωτηριασμό του αριστερού ποδιού του. Το γεγονός αυτό τον ανάγκασε να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Sun, ο ετεροθαλής αδελφός της Μέγκαν ανακάλυψε μια συλλογή εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, όταν καθάριζε το σπίτι του πατέρα τους στις Φιλιππίνες.

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Η αντίδραση της Μέγκαν μετά τις αποκαλύψεις

Η κόρη του, Μέγκαν, παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Χάρι στο Κάστρο του Ουίνδσορ το 2018. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο παιδιά, τον πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ.

Πρόσφατα δήλωσε ότι αισθάνθηκε «βαθιά αναστατωμένη» από τους ισχυρισμούς ότι στο πρώην σπίτι του πατέρα της είχε εντοπιστεί συλλογή εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Αποκάλυψε, επίσης, ότι το 2019 είχε αποσταλεί στην αστυνομία του Λονδίνου επιστολή που περιείχε «ανησυχητικούς ισχυρισμούς» σχετικά με τον πατέρα της.

«Διατυπώθηκαν ανησυχητικοί και ενοχλητικοί ισχυρισμοί εναντίον του πατέρα μου και μου δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι η υπόθεση διερευνάται», δήλωσε η Μέγκαν αναφερόμενη στην επιστολή.

Και πρόσθεσε: «Ελπίζω ότι τώρα μπορεί να γίνει κατανοητό πως, παρά τις διαστρεβλώσεις ορισμένων δημοσιευμάτων των μέσων ενημέρωσης όλα αυτά τα χρόνια, η απόσταση που κράτησα από τον πατέρα μου και η απόφασή μου να μην του επιτρέψω να έχει επαφή με τα παιδιά μας είχαν έναν και μοναδικό λόγο: να τα προστατεύσω».