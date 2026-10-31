Η φωτογραφία που προκάλεσε πονοκέφαλο στον δισεκατομμυριούχο Μάικλ Ντελ - Γιατί η κόρη του αναγκάστηκε να κλείσει το Instagram - iefimerida.gr

Μια φαινομενικά αθώα φωτογραφία από το ιδιωτικό τζετ της οικογένειας Ντελ στάθηκε αρκετή για να προκαλέσει σοβαρούς προβληματισμούς για την ασφάλειά της.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το 2012, η 18χρονη τότε κόρη του Μάικλ Ντελ, Αλέξα, προκάλεσε ζήτημα ασφαλείας όταν ανάρτησε φωτογραφία από το ιδιωτικό τους τζετ. Η εικόνα έγινε viral, αποκαλύπτοντας τις μετακινήσεις της οικογένειας κατά τη διάρκεια ταξιδιού.

Οι αναρτήσεις της Αλέξα, οι οποίες περιείχαν και δεδομένα γεωγραφικού εντοπισμού, υπονόμευαν τα μέτρα προστασίας της οικογένειας. Ο πατέρας της δαπανούσε ετησίως 2,7 εκατομμύρια δολάρια για την προσωπική τους ασφάλεια, ποσό που καθίστατο αναποτελεσματικό.

Μετά τη δημοσιότητα που έλαβε το περιστατικό, η φωτογραφία διαγράφηκε και ο λογαριασμός της Αλέξα έκλεισε προσωρινά. Σε συνέντευξή της αργότερα, παραδέχτηκε τον αιφνιδιασμό της, δηλώνοντας ότι η πράξη της έθεσε σε κίνδυνο την οικογένειά της.

Σήμερα, η Αλέξα Ντελ παραμένει ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά αποφεύγει να αποκαλύπτει την τοποθεσία της. Η εμπειρία την έκανε να συμβουλεύει τους νεότερους χρήστες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις δημοσιεύσεις τους.

Ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Dell Technologies, Μάικλ Ντελ, ο οποίος ξοδεύει εκατομμύρια δολάρια για την προστασία της οικογένειάς του, βρέθηκε το 2012 αντιμέτωπος με έναν απρόσμενο κίνδυνο: τις αναρτήσεις της τότε 18χρονης κόρης του, Αλέξα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Όπως αναφέρει το βρετανικό περιοδικό HELLO!, η υπόθεση ήρθε ξανά στο προσκήνιο με αφορμή πρόσφατη εμφάνιση του επιχειρηματία και της συζύγου του, Σούζαν, στον Λευκό Οίκο, στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ.



Ο Μάικλ και η Σούζαν Ντελ με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026 / Φωτογραφία: AP/Julia Demaree Nikhinson



Η φωτογραφία από το ιδιωτικό τζετ που προκάλεσε αναστάτωση

Το 2012, την περίοδο που το Instagram άρχιζε να αποκτά τεράστια δημοτικότητα, η Αλέξα Ντελ δημοσίευε στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της και τις μετακινήσεις της οικογένειάς της σε πλατφόρμες όπως το Instagram, το Twitter και το Foursquare.

Μία από τις φωτογραφίες της έδειχνε τον αδελφό της, Ζάκαρι, να απολαμβάνει ένα πολυτελές γεύμα στο ιδιωτικό αεροσκάφος της οικογένειας, κατά τη διάρκεια ταξιδιού προς τα νησιά Φίτζι.

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Η εικόνα αναδημοσιεύτηκε στο δημοφιλές τότε ιστολόγιο «Rich Kids of Instagram», το οποίο συγκέντρωνε φωτογραφίες από την πολυτελή ζωή παιδιών εύπορων οικογενειών, και γρήγορα έγινε viral.

Ωστόσο, αυτό που αρχικά έμοιαζε με μια συνηθισμένη ανάρτηση στα social media εξελίχθηκε σε ζήτημα ασφαλείας. Η φωτογραφία αποκάλυπτε πληροφορίες για τις μετακινήσεις της οικογένειας, ενώ άλλες αναρτήσεις της Αλέξα περιείχαν δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας μέσω GPS.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Businessweek, ο Μάικλ Ντελ δαπανούσε εκείνη την περίοδο περίπου 2,7 εκατομμύρια δολάρια ετησίως για την προσωπική ασφάλεια του ίδιου και της οικογένειάς του.

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Όπως είχε επισημάνει ο τότε ανώνυμος δημιουργός του «Rich Kids of Instagram» στους Times, οι αναρτήσεις των παιδιών του επιχειρηματία ουσιαστικά υπονόμευαν τα μέτρα προστασίας για τα οποία δαπανούνταν σχεδόν 3 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο.

Η απόφαση να διαγραφεί η φωτογραφία και να κλείσει ο λογαριασμός

Μετά τη δημοσιότητα που πήρε η υπόθεση, η επίμαχη φωτογραφία διαγράφηκε και ο λογαριασμός της Αλέξα στο Instagram έκλεισε προσωρινά, χωρίς να διευκρινίζεται ποιος έλαβε τη συγκεκριμένη απόφαση.

Η νεαρή τότε φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Κολούμπια, η οποία πραγματοποιούσε παράλληλα πρακτική άσκηση σε περιοδικό μόδας, δεν είχε αντιληφθεί τις διαστάσεις που θα μπορούσε να πάρει η ανάρτησή της.

Σε συνέντευξή της στο Business Insider το 2018, παραδέχτηκε ότι η εξέλιξη την είχε αιφνιδιάσει, καθώς δεν γνώριζε καν την ύπαρξη του συγκεκριμένου ιστολογίου.

Ο Μάικλ και η Σούζαν Ντελ μαζί με την κόρη τους, Αλέξα, και τον σύζυγό της, Φρεντερίκ Σοκέ / Φωτογραφία: Lester Cohen/Getty Images for Breakthrough Prize

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«Ήταν δυσάρεστο, γιατί προφανώς έθεσε σε κίνδυνο την οικογένειά μου και την ασφάλειά μας», είχε δηλώσει, εκφράζοντας παράλληλα τη δυσαρέσκειά της για όσους εκμεταλλεύονται την προσωπική ζωή άλλων ανθρώπων.

Η Αλέξα εξήγησε ακόμη ότι η γενιά της μεγάλωσε παράλληλα με την εξάπλωση των social media, χωρίς να έχει προηγουμένως διδαχθεί πώς να τα χρησιμοποιεί με ασφάλεια.

Τι συμβουλεύει σήμερα η κόρη του Μάικλ Ντελ

Σήμερα, η Αλέξα Ντελ δραστηριοποιείται κυρίως στη φιλανθρωπία, τις επενδύσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις και την παροχή στρατηγικών συμβουλών.

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Παραμένει ενεργή στο Instagram, όπου μοιράζεται στιγμές από την προσωπική της ζωή, μεταξύ των οποίων φωτογραφίες από τον γάμο της και το παιδί της. Ωστόσο, αποφεύγει να αποκαλύπτει την τοποθεσία της μέσω των αναρτήσεών της.

Η εμπειρία του 2012 φαίνεται πως άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη δημοσιοποίηση προσωπικών πληροφοριών.

Μιλώντας για τους κινδύνους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είχε συμβουλεύσει τους νεότερους χρήστες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, υπενθυμίζοντας ότι δεν έχουν όλοι καλοπροαίρετες προθέσεις.

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Όπως επισημαίνουν και ειδικοί στο δημοσίευμα του HELLO!, ακόμη και μια φωτογραφία που μοιάζει ακίνδυνη μπορεί, σε συνδυασμό με πληροφορίες τοποθεσίας και άλλες αναρτήσεις, να αποκαλύψει πολύ περισσότερα στοιχεία από όσα επιθυμεί ο χρήστης.