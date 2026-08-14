Πυρκαγιές πλήττουν ξανά την Ευρώπη: Νεκρός στην Κροατία, εκκενώσεις σε Γαλλία και Γερμανία, πύρινος εφιάλτης στην Ισπανία - iefimerida.gr

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε τουλάχιστον έξι ευρωπαϊκές χώρες έδωσαν και δίνουν μάχη με ανεξέλεγκτες πυρκαγιές, καθώς ο καύσωνας που πλήττει μεγάλο μέρος της ηπείρου δημιούργησε εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εξάπλωσή τους.

Από την Κροατία και τη Γαλλία έως τη Γερμανία, την Ισπανία, την Ελλάδα και τη Βρετανία, χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια ή τις περιοχές όπου βρίσκονταν για διακοπές.

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Στην Κροατία, μάλιστα, η πυρκαγιά σε τουριστικό θέρετρο της Δαλματίας είχε τραγικό απολογισμό, καθώς ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν και τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για 8 σοβαρά εγκαυματίες.

Νεκρός και δεκάδες τραυματίες στην Κροατία

Η φωτιά, που ενισχύθηκε από τους ισχυρούς ανέμους, έφτασε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο τουριστικό θέρετρο Λόκβα Ρογκόζνιτσα, στις ακτές της Δαλματίας. Οι Αρχές εντόπισαν την Παρασκευή τη σορό ενός ανθρώπου κατά την έρευνα στις καμένες περιοχές.

Συνολικά, 36 άνθρωποι χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα από τις υπηρεσίες ασθενοφόρων στο Σπλιτ, περίπου 25 χιλιόμετρα βόρεια. Οι 14 εισήχθησαν σε νοσοκομείο, ενώ οκτώ είχαν τραυματισμούς που χαρακτηρίστηκαν απειλητικοί για τη ζωή.

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«Ήταν μια ισχυρή φωτιά, παρέσυρε τα πάντα στο πέρασμά της... υπάρχει τεράστια υλική ζημιά» δήλωσε ο περιφερειακός επικεφαλής της Πυροσβεστικής, Σλάβκο Τουτσάκοβιτς.

Ο πρωθυπουργός της Κροατίας, Αντρέι Πλένκοβιτς, είχε χαρακτηρίσει τη φωτιά «από τις χειρότερες των τελευταίων ετών», μεταδίδει ο Guardian σε ρεπορτάζ του.

Εκατοντάδες κάτοικοι και τουρίστες οδηγήθηκαν σε καταφύγια σε κοντινές πόλεις, ενώ στο Ομίς οι εκτοπισμένοι φιλοξενήθηκαν σε αθλητική αίθουσα.

Νέα εκκένωση στη Γαλλία και 500 πυροσβέστες στη μάχη

Στη Γαλλία, περισσότερα από 525 άτομα απομακρύνθηκαν από το χωριό Λιγκλόν, στην περιοχή Λαντ, στη νοτιοδυτική χώρα. Η νέα πυρκαγιά εξαπλώθηκε μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες σε σχεδόν 13.000 στρέμματα ξηρού πευκοδάσους, μετέδωσε το γαλλικό BFM.

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Περίπου 500 πυροσβέστες επιχειρούσαν στο μέτωπο, με έξι αεροσκάφη που πραγματοποιούσαν ρίψεις νερού να συνδράμουν από αέρος.

«Η κατάσταση είναι δυσμενής και η φωτιά εξακολουθεί να μαίνεται», δήλωσε νωρίτερα ο περιφερειακός αξιωματούχος Ζιλ Κλαβρέλ. Οι δρόμοι προς το χωριό έκλεισαν, καθώς οι φλόγες συνέχιζαν να απειλούν την περιοχή.

Η Λιγλόν βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά δημοφιλών τουριστικών προορισμών, όπως ο κόλπος του Αρκασόν και η χερσόνησος Λεζ-Καπ-Φερέ. Στην ίδια ευρύτερη περιοχή, δύο τεράστιες πυρκαγιές στα τέλη Ιουλίου είχαν καταστρέψει περισσότερα από 500.000 στρέμματα και είχαν οδηγήσει στην εκκένωση έως και 220.000 ανθρώπους.

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Παράλληλα, το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι από την 1η Ιουλίου έχουν συλληφθεί 474 άνθρωποι για περιστατικά που συνδέονται με δασικές πυρκαγιές. Μεταξύ αυτών ήταν 183 ανήλικοι. Περίπου το 70% θεωρείται ότι ενδέχεται να προκάλεσε πυρκαγιές σκόπιμα, ενώ οι υπόλοιποι φέρονται να τις προκάλεσαν κατά λάθος.

Πάνω από 2.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στη Γερμανία

Στη δυτική Γερμανία, περισσότερα από 2.000 άτομα εγκατέλειψαν νωρίς το πρωί της Παρασκευής τα σπίτια τους και κατευθύνθηκαν σε ένα κοντινό δημοτικό σχολείο, καθώς η φωτιά στο δάσος Χίρτγκεν πλησίασε σε απόσταση λίγων εκατοντάδων μέτρων από χωριό.

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«Αυτή η δασική πυρκαγιά απειλεί να πλήξει σοβαρά την τοπική κοινότητα» έγραψε η αναπληρώτρια πρωθυπουργός της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, Μόνα Νόιμπαουρ.

Η επιχείρηση κατάσβεσης έγινε ακόμη πιο δύσκολη λόγω πυρομαχικών από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο που δεν έχουν εκραγεί. Εκρήξεις ακούγονταν καθώς πυρομαχικά πυροδοτούνταν από τις φλόγες, αναγκάζοντας τους πυροσβέστες να κρατούν απόσταση.

Γερμανικά στρατιωτικά άρματα μάχης και ελικόπτερα χρησιμοποιήθηκαν για την υποστήριξη των επιχειρήσεων.

Η Ισπανία δίνει παρατεταμένη μάχη με τις φλόγες

Στη βορειοανατολική Ισπανία, η φωτιά που ξεκίνησε τη Δευτέρα εντάθηκε την Πέμπτη εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων. Μέχρι την Παρασκευή είχε κάψει περισσότερα από 90.000 στρέματα και είχε οδηγήσει στην εκκένωση 16 πόλεων και χωριών.

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Η απειλή έφτασε μέχρι το ιστορικό μοναστήρι του Σαν Χουάν ντε λα Πένια. Μονάδα του ισπανικού στρατού απομάκρυνε τα λείψανα τριών βασιλιάδων της Αραγονίας του 11ου αιώνα και τα μετέφερε σε μουσείο στην κοντινή Ουέσκα, μετέδωσε η Guardian.

Την ίδια στιγμή, πολύ μεγαλύτερη πυρκαγιά στη νότια Ισπανία είχε κάψει περίπου 310.000 στρέμματα στην επαρχία Ουέλβα, ενώ περίπου 700 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν.

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Καύσωνας σε ολόκληρη την Ευρώπη

Το σκηνικό επιβαρύνεται από τον ιστορικής έντασης καύσωνα. Περίπου τρεις στους πέντε Ευρωπαίους αντιμετώπισαν την Παρασκευή θερμοκρασίες τουλάχιστον 30 βαθμών Κελσίου, ενώ περίπου 150 εκατομμύρια άνθρωποι βίωσαν θερμοκρασίες 35 βαθμών ή υψηλότερες.

Στη δυτική Ευρώπη η μέση μέγιστη θερμοκρασία προβλεπόταν στους 31,2 βαθμούς, περίπου 8 βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο της περιόδου 1961-1990. Για την Ευρώπη συνολικά, η θερμοκρασία ήταν περίπου 1,6 βαθμούς πάνω από τον αντίστοιχο ιστορικό μέσο όρο.

Η υπηρεσία κλιματικής αλλαγής Copernicus της ΕΕ προειδοποίησε για πολύ ακραίες συνθήκες σε μεγάλη περιοχή της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, ενώ ιδιαίτερα επικίνδυνες ζώνες εντοπίζονται επίσης στη νότια Βρετανία, την Ιρλανδία, τη βόρεια Γαλλία και τη νότια Σουηδία.