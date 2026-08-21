Φωτιά σε κτίριο στην Ελβετία: Πέντε αγνοούμενοι, κάηκαν διαμερίσματα και ένα εστιατόριο - iefimerida.gr

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε την περασμένη νύχτα σε κτίριο κατοικιών στη μικρή πόλη Τούσις, στην ανατολική Ελβετία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οκτώ άνθρωποι.

Φωτιά τη νύχτα σε κτίριο στην Ελβετία

Ακόμα πέντε άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία η οποία ενημερώθηκε για το συμβάν λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

@Graubünden cantonal police

Τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στην Τούσις. Ένα εστιατόριο και διαμερίσματα κάηκαν ολοσχερώς. Πέντε άνθρωποι αγνοούνται. Δεκατέσσερις άνθρωποι κατάφεραν να βγουν από το φλεγόμενο κτίριο, ανάμεσά τους είναι οκτώ τραυματίες: δύο σοβαρά, δύο σε μέτρια κατάσταση και δύο σε ελαφρά, επισήμανε η αστυνομία του καντονιού Γκριζόν.

ΑΠΕ-ΜΠΕ