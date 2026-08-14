Στάχτη έγιναν δεκάδες αυτοκίνητα σε πάρκινγκ αεροδρομίου -Εικόνες και βίντεο - iefimerida.gr

Ένα μεγάλο πύρινο μέτωπο ξέσπασε σε χώρο στάθμευσης κοντά σε ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Ευρώπης, με δεκάδες αυτοκίνητα να τυλίγονται στις φλόγες και έναν τεράστιο κύμα καπνού να καλύπτει την περιοχή.

Ένα ακόμη τρομακτικό περιστατικό στον κόσμο του αυτοκινήτου σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες στη Γαλλία, καθώς μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της 11ης Αυγούστου στη Louvres, στον νομό Val-d’Oise, περίπου δέκα χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο Paris-Charles de Gaulle, μια περιοχή όπου λειτουργούν χώροι στάθμευσης, στους οποίους αφήνουν τα οχήματά τους πολλοί ταξιδιώτες που πρόκειται να αναχωρήσουν αεροπορικώς από το συγκεκριμένο αεροδρόμιο.

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