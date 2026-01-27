Φωτιά στο Κραν Μοντανά: Στη σερβιτόρα τα ρίχνουν τώρα οι ιδιοκτήτες του μπαρ -«Έκανε σόου» λένε - iefimerida.gr

Οι ιδιοκτήτες του μπαρ στο Κραν Μοντανά, όπου έχασαν τη ζωή τους 40 άτομα, φέρεται να επιρρίπτουν ξεκάθαρα την ευθύνη στο προσωπικό τόσο για την πρόκληση της φωτιάς όσο και για το μπλοκάρισμα της εξόδου διαφυγής.



Ο 49χρονος Ζακ Μορέτι και η 40χρονη σύζυγός του, Τζέσικα, τελούν αμφότεροι υπό δικαστική επιτήρηση μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς στο μπαρ Costellation, στο χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά.



Οι ιδιοκτήτες ανακρίνονται διαρκώς από τους εισαγγελείς και, σύμφωνα με διαρροές από τα πρακτικά των καταθέσεών τους, φέρονται να υποστηρίζουν ότι «δεν φταίμε εμείς, φταίνε οι άλλοι», όπως ανέφερε την Τρίτη η γαλλική εφημερίδα Le Parisien.



Μάλιστα, η υπερασπιστική γραμμή των Μορέτι επικεντρώθηκε κυρίως στην απόδοση ευθυνών στην 24χρονη σερβιτόρα Σιάν Πανίν, η οποία φέρεται να ανέβηκε στους ώμους συναδέλφου της κρατώντας δύο μπουκάλια σαμπάνιας με βεγγαλικά στο πάνω μέρος. Η Σιάν, η οποία έχασε τη ζωή της στη φωτιά, φορούσε κράνος και, σύμφωνα με τα στοιχεία, δεν αντιλήφθηκε ότι τα πυροτεχνήματα άναψαν τη φωτιά στην οροφή του υπογείου του μπαρ, η οποία ήταν καλυμμένη με ιδιαίτερα εύφλεκτο αφρώδες υλικό.



«Της άρεσε να κάνει σόου με τα βεγγαλικά και τις σαμπάνιες»

Αναφερόμενος σε αυτό το στιγμιότυπο με τις σαμπάνιες, το οποίο έχει καταγραφεί σε βίντεο, ο Ζακ Μορέτι δήλωσε στους ανακριτές ότι «ήταν το σόου της Σιάν». «Δεν της το απαγόρευσα» φέρεται να είπε στους εισαγγελείς, προσθέτοντας: «Δεν της επισήμανα να προσέξει τις οδηγίες ασφαλείας. Δεν είδαμε τον κίνδυνο. Της άρεσε να το κάνει αυτό -ήταν ένα σόου- και της άρεσε να αποτελεί μέρος του σόου».



Οι ιδιοκτήτες του μπαρ στο Κραν Μοντανά, Ζακ και Τζέσικα Μορέτι

Η Τζέσικα Μορέτι, η οποία κατέθεσε στην ίδια ακρόαση στις 20 Ιανουαρίου, ανέφερε: «Η Σιάν λάτρευε να κάνει αυτό το σόου, το έκανε με δική της πρωτοβουλία». «Αν είχα σκεφτεί ότι υπήρχε έστω και ο παραμικρός κίνδυνος, θα το είχα απαγορεύσει. Σε δέκα χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης, δεν πίστεψα ποτέ ότι θα μπορούσε να υπάρξει οποιοσδήποτε κίνδυνος» πρόσθεσε.



Η οικογένεια της σερβιτόρας, όπως και άλλοι επιζώντες μάρτυρες της πυρκαγιάς στο Κραν Μοντανά, αρνούνται τους ισχυρισμούς αυτούς.

Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, η Τζέσικα Μορέτι ήταν αυτή που έστειλε τη Σιάν με τα μπουκάλια, ενθαρρύνοντάς την να κάνει το συγκεκριμένο «νούμερο», χρησιμοποιώντας κράνος που έφερε το λογότυπο γνωστής μάρκας σαμπάνιας.



Τι υποστήριξαν για τα μέτρα πυρασφάλειας -Τους «αδειάζει» εργαζόμενος

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα πυρασφάλειας, ο Ζακ Μορέτι δήλωσε στους ανακριτές ότι «δεν υπήρξε εκπαίδευση, αλλά στους εργαζόμενους εξηγούνταν οι διαδικασίες σε περίπτωση φωτιάς κατά την ξενάγησή τους στον χώρο. Να εκκενώσουν τους πελάτες, να σημάνουν συναγερμό και να καλέσουν την πυροσβεστική», προσθέτοντας: «Και φυσικά, αν είχαν χρόνο, να χρησιμοποιήσουν τους πυροσβεστήρες για να σβήσουν τη φωτιά».



Όταν όμως οι ανακριτές του είπαν πως ένας εργαζόμενος -αναφέρεται μόνο με το αρχικό Λ.- κατέθεσε πως δεν γνώριζε πού βρίσκονταν οι πυροσβεστήρες, ο Ζακ Μορέτι απάντησε: «Το προσωπικό εργάζεται σε βάρδιες και ίσως ξέχασα να δώσω αυτή την πληροφορία στον Λ., αλλά θα του την έδινα κάποια στιγμή. Ίσως το ξέχασα».



«Δεν ξέρουμε γιατί η πόρτα διαφυγής ήταν κλειστή»

Όσο για το κλείδωμα της εξόδου διαφυγής, αμφότεροι οι Μορέτι απέδωσαν τις ευθύνες σε άγνωστο μέλος του προσωπικού. «Η πόρτα ήταν πάντα ανοιχτή» δήλωσε η Τζέσικα Μορέτι στους ανακριτές. «Δεν περνάει μέρα που να μην αναρωτηθώ γιατί εκείνο το βράδυ ήταν κλειστή. Πάντα λέγαμε ότι η πόρτα ήταν ανοιχτή - ήταν δεδομένο».



Από την πλευρά του, ο Ζακ Μορέτι ανέφερε: «Μετά την τραγωδία, μάθαμε ότι ένας εργαζόμενος που παρέδιδε παγάκια στο μπαρ, χωρίς να καταλάβουμε το γιατί, έκλεισε τον σύρτη στο επάνω μέρος της πόρτας».

Όταν όμως επικοινώνησε μαζί του η Le Parisien, ο συγκεκριμένος εργαζόμενος αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή, δηλώνοντας: «Δεν έκλεισα μια πόρτα που ήταν ήδη κλειδωμένη».