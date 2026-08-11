Βίντεο σοκ: Φορτηγό προσέκρουσε σε γέφυρα στη Νέα Υόρκη και ανατράπηκε σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο - iefimerida.gr

Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε τη Δευτέρα περίπου στις 12:20 το μεσημέρι σε αυτοκινητόδρομο της Νέας Υόρκης, όταν φορτηγό συγκρούστηκε με το κάτω μέρος γέφυρας.



Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα σε φορτηγό απορριμμάτων. Το φορτηγό κινούνταν στη μεσαία λωρίδα και, λίγο πριν από τη γέφυρα, ο οδηγός φαίνεται να πάτησε απότομα φρένο. Στη συνέχεια, το φορτηγό χτύπησε στο κάτω μέρος της γέφυρας και σηκώθηκε στις δεξιές του ρόδες, και συντρίμμια σκορπίστηκαν στον αυτοκινητόδρομο. Ολόκληρο το όχημα ανατράπηκε και σύρθηκε στο οδόστρωμα, κλείνοντας τρεις λωρίδες κυκλοφορίας. Οι οδηγοί που ακολουθούσαν αιφνιδιάστηκαν, φρέναραν απότομα και άλλαξαν λωρίδα για να αποφύγουν τη σύγκρουση με το αναποδογυρισμένο φορτηγό.

Βίντεο από την πρόσκρουση φορτηγού σε γέφυρα

Σύμφωνα με την Αστυνομία της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, ο 50χρονος οδηγός του φορτηγού, Pernell Harris, δεν τραυματίστηκε. Ωστόσο, ένα άτομο που βρισκόταν σε ένα όχημα που ήταν σταθμευμένο στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης κοντά στη γέφυρα, απομακρύνθηκε από το σημείο και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Η έκταση των τραυματισμών του παραμένει άγνωστη, ωστόσο αναμενόταν να επιβιώσει, σύμφωνα με το CBS News.



Ο Harris έλαβε κλήση για οδήγηση οχήματος με μεγαλύτερο ύψος από το επιτρεπόμενο, ενώ η έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος συνεχίζεται. Παρόμοιο περιστατικό στη συγκεκριμένη γέφυρα είχε σημειωθεί και το 2023, σύμφωνα με το CBS.