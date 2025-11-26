 Φονική πυρκαγιά σε ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 36 οι νεκροί -279 οι αγνοούμενοι - iefimerida.gr
Φονική πυρκαγιά σε ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 36 οι νεκροί -279 οι αγνοούμενοι

Τρομακτικός ο απολογισμός από τη φωτιά σε κατοικίες στο Χονγκ Κονγκ
Τρομακτικός ο απολογισμός από τη φωτιά σε ουρανοξύστη στο Χονγκ Κονγκ / AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των επιβεβαιωμένων θανάτων από τη μεγάλη φωτιά σε ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ.

Ο κυβερνήτης του Χονγκ Κονγκ, Τζον Λι, μόλις δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι 36 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά στο Τάι Πο, ενώ τουλάχιστον 279 άνθρωποι αγνοούνται.

Οι αξιωματούχοι έκαναν ακόμα γνωστό ότι 29 άτομα παραμένουν νοσηλευόμενα, με 7 να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι εικόνες και μόνο μαρτυρούν το μέγεθος της καταστροφής που έχει προκαλέσει η μεγάλη πυρκαγιά στο συγκρότημα κατοικιών Wang Fuk Court, το οποίο στεγάζει περίπου 4.600 κατοίκους.

Το φλεγόμενο μπλοκ με ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ από μακριά / EPA μέσω ΑΠΕ-ΜΠΕ
Επτά από τα οκτώ κτίρια του συγκροτήματος, στα οποία ζουν κυρίως ηλικιωμένοι, συνεχίζουν να φλέγονται.

Το CNN μεταδίδει πως οι πυροσβέστες εξακολουθούν να μην μπορούν να φτάσουν στους πάνω ορόφους, όπου έχουν παγιδευτεί κάτοικοι.

Περισσότεροι από 700 πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο προσπαθώντας να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Πυροσβέστες προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο την τεράστια πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ / AP
Ένα μωρό και μια ηλικιωμένη γυναίκα διασώθηκαν, καθώς οι επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης αργά το βράδυ συνεχίζονται, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Πυροσβέστες προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο την τεράστια πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ / AP
Η κυβέρνηση απέτισε φόρο τιμής σε έναν 37χρονο πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του παλεύοντας με τις φλόγες, χαρακτηρίζοντάς τον «αφοσιωμένο και γενναίο».

Οι κάτοικοι ζητούν βοήθεια από τις τοπικές αρχές αφού έχασαν την επαφή με συγγενείς μέσα στα κτίρια, λέει ένας τοπικός δημοτικός σύμβουλος στο BBC.

Οι πρώτες κλήσεις στην Πυροσβεστική έφτασαν στις 2:51 μ.μ. τοπική ώρα (8:51 π.μ. ώρα Ελλάδας), συνεπώς η φωτιά καίει ήδη περισσότερες από πέντε ώρες.

Η πυρκαγιά έχει χαρακτηριστεί ως επιπέδου πέντε - το πιο σοβαρό επίπεδο στο Χονγκ Κονγκ.

Το φλεγόμενο μπλοκ με ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ από μακριά / EPA μέσω ΑΠΕ-ΜΠΕ
