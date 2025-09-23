Φον ντερ Λάιεν: Τα drones στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης είναι μέρος σχεδίου -Κρίσιμες υποδομές είναι σε κίνδυνο - iefimerida.gr

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκή Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που σταμάτησαν πτήσεις στο κύριο αεροδρόμιο της Δανίας στην Κοπεγχάγη ήταν μέρος ενός «προτύπου συνεχούς αμφισβήτησης στα σύνορά μας».

«Οι κρίσιμης σημασίας υποδομές μας είναι σε κίνδυνο» είπε η φον ντερ Λάιεν σε ανάρτηση της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ , προσθέτοντας ότι τα γεγονότα εξακολουθούν να διερευνώνται.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλη η Δανία τέθηκε σε κατάσταση συναγερμού μετά τις μυστηριώδεις εμφανίσεις μεγάλων μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από τα διεθνή αεροδρόμια της Κοπεγχάγης, αλλά και του Όσλο στη Νορβηγία, που οδήγησαν σε προσωρινό «πάγωμα» πτήσεων και σε σοβαρές αναταραχές στη λειτουργία κρίσιμων υποδομών. Το περιστατικό, που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, έχει ήδη χαρακτηριστεί από την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, ως «η σοβαρότερη επίθεση σε κρίσιμες υποδομές της χώρας μέχρι σήμερα». Μάλισε δεν απέκλεισε πιθανή ρωσική εμπλοκή. «Είναι σαφές ότι αυτό ταιριάζει με τις εξελίξεις που έχουμε δει πρόσφατα με άλλες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, παραβιάσεις του εναέριου χώρου και επιθέσεις χάκερ σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια».

Παράλληλα περιστατικά και κυβερνοεπιθέσεις

Η αναστάτωση συμπίπτει με σειρά κυβερνοεπιθέσεων που σημειώθηκαν την Παρασκευή σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων των Βρυξελλών, του Βερολίνου και του Λονδίνου, πλήττοντας συστήματα ελέγχου εισιτηρίων (check-in). Η σύμπτωση αυτή έχει οδηγήσει τις Αρχές της Δανίας και της Νορβηγίας να εξετάζουν πιθανές διασυνδέσεις, με τη δημόσια τηλεόραση NRK να επιβεβαιώνει ότι υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών στις έρευνες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κατάσταση έχει ήδη κινητοποιήσει και τον στρατό της Δανίας, ο οποίος συμμετέχει ενεργά στις έρευνες, σε μια προσπάθεια να διαπιστωθεί αν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό ή για οργανωμένη επίθεση.

Ανησυχία για εμπλοκή της Ρωσίας

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, φαίνεται να συνδέει άμεσα το περιστατικό αυτό με τη Ρωσία. Σε συνάντησή του με τη γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, τόνισε ότι πρόκειται για παραβίαση του εναέριου χώρου κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, φέρνοντας ως παράδειγμα την Κοπεγχάγη. Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι, αν δεν υπάρξει αποφασιστική απάντηση από τη Δύση, η Μόσχα θα συνεχίσει να δοκιμάζει τις αντοχές των ευρωπαϊκών κοινωνιών.