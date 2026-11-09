Φοιτήτριες στις ΗΠΑ έβγαζαν ήχους μαϊμούς έξω από το διαμέρισμα μαύρων συμφοιτητριών τους -Το βίντεο με τα εκατ. views, έντονες αντιδράσεις - iefimerida.gr

Αντιδράσεις προκάλεσε βίντεο το οποίο δείχνει λευκές φοιτήτριες του Πανεπιστημίου του Μισισιπή να βγάζουν ρατσιστικούς ήχους έξω από ένα διαμέρισμα όπου συγκατοικούν τρεις μαύρες συμφοιτήτριές τους.



Το υλικό από την κάμερα ενός κουδουνιού ασφαλείας το οποίο κοινοποίησε στο TikTok η φοιτήτρια Πανεπιστημίου του Μισισίπι (Ole Miss), Jakiyra Metcalf, κατέγραψε τις γυναίκες να περνούν μπροστά από το διαμέρισμά της και να σταματούν για να βγάλουν ήχους μαϊμούδων, την περασμένη Παρασκευή, σύμφωνα με την ίδια.



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Το περιστατικό φαίνεται πως σημειώθηκε στις 6 Νοεμβρίου του 2026, περίπου στις 8:37 μ.μ. Στο βίντεο διακρίνονται δύο γυναίκες να πλησιάζουν την πόρτα. Η πρώτη χτυπά το στήθος της και βγάζει ήχους που παραπέμπουν σε μαϊμού, ενώ και η δεύτερη κάνει τον ίδιο ήχο προς την κάμερα. Μια τρίτη γυναίκα περνά επίσης από το σημείο και ρίχνει μια ματιά προς την πόρτα.



Η Metcalf δημοσίευσε το υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο, με τη λεζάντα: «Τι έχουμε να πούμε γι' αυτό;;». Σε σχόλιό της στο TikTok, η Metcalf ανέφερε ότι οι γυναίκες στο βίντεο είναι οι γειτόνισσές της που μένουν στον επάνω όροφο.

Το βίντεο προκάλεσε έντονη οργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και συγκέντρωσε πάνω από 11 εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια, με τους χρήστες να ζητούν από το πανεπιστήμιο να αποδώσει ευθύνες στις φοιτήτριες που εμφανίζονται σε αυτό.



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Μια γυναίκα, η οποία δήλωσε ότι είναι μητέρα ενός εκ των μαύρων φοιτητών, κοινοποίησε το βίντεο στο Facebook, και υποστήριξε ότι το θέμα έχει φτάσει πλέον στη διοίκηση του πανεπιστημίου. «Θέλουμε απαντήσεις», έγραψε στην ανάρτησή της και χαρακτήρισε το περιστατικό «αηδιαστικό και απαράδεκτο». «Το πανεπιστήμιο υποτίθεται ότι είναι ένας χώρος όπου οι νέοι μπορούν να μάθουν, να εξελιχθούν και να νιώθουν ασφαλείς», ανέφερε.

Η αντίδραση του πανεπιστημίου

Αν και χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επιχείρησαν να κατονομάσουν τα εμπλεκόμενα άτομα, οι ταυτότητές τους δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθούν.

Εκπρόσωπος του πανεπιστημίου δήλωσε στην εφημερίδα «The Post» ότι το ίδρυμα είναι ενήμερο για το βίντεο και ότι το περιστατικό διερευνάται. Σημείωσε επίσης ότι το πανεπιστήμιο καταδικάζει τις «προσβλητικές, επώδυνες και απαράδεκτες συμπεριφορές» που απεικονίζονται στο βίντεο. «Το πανεπιστήμιο έχει επικοινωνήσει με τα άτομα που στοχοποιήθηκαν από τις ενέργειες αυτές, προκειμένου να τους παρέχει πληροφορίες, πόρους και υποστήριξη», συνέχισε. «Δεσμευόμαστε να διατηρούμε ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον για όλους τους φοιτητές, το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, καθώς και τους επισκέπτες μας, και θα ακολουθήσουμε τις προβλεπόμενες διαδικασίες μας για να διασφαλίσουμε την ευημερία και την ασφάλεια της κοινότητάς μας».