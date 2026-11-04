Φλόριντα: Συνετρίβη ελικόπτερο στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Κι Μπισκέιν -Αναφορές για έναν νεκρό και δύο τραυματίες - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ έπειτα από τη συντριβή ενός ελικοπτέρου στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Κι Μπισκέιν στη Φλόριντα.

Οι πληροφορίες παραμένουν περιορισμένες, ωστόσο αξιωματούχοι δήλωσαν στο CBS News Miami ότι το ελικόπτερο συνετρίβη κοντά στο Μαϊάμι το πρωί (τοπική ώρα) της Τετάρτης.

Μέχρι στιγμής, δεν είναι γνωστό τι προκάλεσε τη συντριβή, ενώ οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει τον ακριβή αριθμό των τραυματιών με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για τουλάχιστον δύο.

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Βίντεο από drone, ωστόσο, κατέγραψε ομάδες διάσωσης να μεταφέρουν τουλάχιστον δύο άτομα σε ελικόπτερο αεροδιακομιδής, προκειμένου να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Jackson Memorial. Την ίδια ώρα, στο ίδιο βίντεο, διακρίνονται κίτρινοι μουσαμάδες μέσα στο νερό.

Παραμένει άγνωστος ο αριθμός των επιβαινόντων στο ελικόπτερο τη στιγμή της συντριβής, ενώ την έρευνα έχει αναλάβει πλέον το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ.