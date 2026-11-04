Συναγερμός στη Φλόριντα για περιστατικό με πυροβολισμούς: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε εταιρικό συγκρότημα -Αποκλείστηκε η περιοχή - iefimerida.gr

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Citi Bank Center, στην Φλόριντα, με ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας να αναπτύσσονται στον χώρο.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφύγουν την ευρύτερη περιοχή μέχρι νεωτέρας καθώς υπήρξαν πληροφορίες για πυροβολισμούς.

Εναέρια πλάνα από το ειδησεογραφικό ελικόπτερο Eagle 8 HD κατέγραψαν μονάδες της ειδικής ομάδας SWAT να κινούνται μέσα στο εκτεταμένο εταιρικό συγκρότημα.

«Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή της Queen Palms Drive και της Falkenburg Road μέχρι νεωτέρας», ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Χίλσμπορο (HCSO), προσθέτοντας: «Εκτιμούμε την υπομονή και τη συνεργασία σας, καθώς τα συνεργεία επιχειρούν στην περιοχή».