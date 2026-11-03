Φλόριντα: Το learjet συνετρίβη λίγα μέτρα μακριά από τροχόσπιτα -Απομακρύνθηκαν 600 κάτοικοι, ανθρώπινα μέλη διασκορπίστηκαν παντού - iefimerida.gr

Λίγα μόλις μέτρα μακριά από δύο τροχόσπιτα σε οικισμό του Παλμ Μπιτς της Φλόριντα συνετρίβη το learjet την Κυριακή, ένα δυστύχημα που έχει συγκλονίσει.

Το ιδιωτικό αεροσκάφος, το οποίο μετέφερε εννέα άτομα από το Όστιν προς τις Μπαχάμες, συνετρίβη στον δρόμο λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι τοπική ώρα. Από την συντριβή δημιουργήθηκε ένας κρατήρας στο οδόστρωμα και προκλήθηκε πυρκαγιά στον δρόμο. Όλοι όσοι επέβαιναν στο αεροσκάφος έχασαν τη ζωή τους.



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Ακριβώς δίπλα στο σημείο όπου συνετρίβη το αεροπλάνο βρίσκεται ένας οικισμός τροχόσπιτων και δύο τροχόσπιτα απείχαν -στα οικόπεδα 3 και 5- απείχαν μόλις λίγα βήματα από το σημείο της συντριβής. Κανένα από τα δύο δεν χτυπήθηκε απευθείας, παρά μόνο από συντρίμμια όπως δήλωσε ο Τζόελ Φλόρες, επίτροπος της κομητείας Παλμ Μπιτς, και χαρακτήρισε «θαύμα» το γεγονός ότι δεν υπήρξαν άλλα θύματα. Ο Φλόρες επισκέφθηκε ο ίδιος το σημείο και είδε συντρίμμια στις στέγες των τροχόσπιτων.

Το σημείο όπου συντρίβη το learjet, διπλα σε τροχόσπιτι /Φωτογραφία: Νew York Post

Το learjet προσέκρουσε μόνο στην άσφαλτο και το πεζοδρόμιο, πρόσθεσε και σημείωσε ότι εκείνη τη στιγμή δεν περνούσαν αυτοκίνητα. Μόνο ένας οδηγός, που είχε μόλις απομακρυνθεί από την περιοχή, ενεργοποιήθηκαν οι αερόσακοι και χρειάστηκε παροχή πρώτων βοηθειών για ελαφρά τραύματα.

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© AP Photo/Marta Lavandier

Ο Άντονι Μπλάκμον, ο οποίος κατοικεί σε απόσταση περίπου 150 μέτρων από το σημείο της συντριβής, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC Miami ότι συντρίμμια προσέκρουσαν στο σπίτι του.



Αν και δεν υπήρξαν περαιτέρω απώλειες, περίπου 400 με 600 άτομα απομακρύνθηκαν μαζικά την Κυριακή και μεταφέρθηκαν με λεωφορεία σε καταφύγιο σε Κοινοτικό Κέντρο. Μέχρι τη Δευτέρα, απέμεναν σε αυτό περίπου 40 άτομα και οι περισσότεροι πλέον φιλοξενούνται από φίλους ή συγγενείς.



Η επιστροφή στα σπίτια τους παραμένει αδύνατη καθώς ερευνητές «χτενίζουν» μια έκταση μισού μιλίου, γεμάτη συντρίμμια, αναζητώντας στοιχεία και ανθρώπινα λείψανα. «Υπάρχουν ανθρώπινα μέλη παντού», δήλωσε στην εφημερίδα The Post εκπρόσωπος της διοίκησης του συγκροτήματος. «Δυστυχώς, αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, καθώς ο χώρος αποτελεί ακόμη τόπο συμβάντος —είτε πρόκειται για ατύχημα είτε για έγκλημα— και οι αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά όλα τα στοιχεία και τα ανθρώπινα λείψανα», πρόσθεσε ο Φλόρες.

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Ούτε ο καιρός βοηθά την κατάσταση. Τη Δευτέρα, συνεργεία εργάζονταν για την απάντληση υδάτων από τον κρατήρα, προκειμένου να φτάσουν στα συντρίμμια του αεροσκάφους, και ενώ έβρεχε καταρρακτωδώς. Από την πρόσκρουση υπέστη ρήξη και ένας κεντρικός αγωγός ύδρευσης, γεγονός που -όπως εκτιμά ο Φλόρες- βοήθησε να σβήσει η πυρκαγιά που προκλήθηκε από τα καύσιμα.



Ο διοικητής της κομητείας ζήτησε από τον κυβερνήτη Ρον Ντε Σάντις να κηρύξει την περιοχή σε κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ώστε να εξασφαλιστούν κονδύλια για τους κατοίκους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους καθώς και για τις επιχειρήσεις της περιοχής, καθώς η περιοχή ενδέχεται να παραμείνει κλειστή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο ΝτεΣάντις, ο οποίος επισκέφθηκε τον τόπο του δυστυχήματος την Κυριακή, χαρακτήρισε τη συντριβή «καταστροφική».

Ποιοι επέβαιναν στο μοιραίο learjet

Ομοσπονδιακοί ερευνητές εξετάζουν αν το τζετ άρχισε να διαλύεται ενώ βρισκόταν στον αέρα, αφού το πλήρωμα ανέφερε σχηματισμό πάγου κατά τη διάρκεια πτήσης μέσα σε καταιγίδα που αναπτύχθηκε ραγδαία. Μεταξύ των εννέα θυμάτων που επέβαιναν στο μοιραίο learjet ήταν ο 45χρονος Άνταμ Ρόμπινσον, μεγιστάνας του τεχνολογικού κλάδου από το Όστιν, η σύζυγός του Έλεν, τα δύο μικρά παιδιά τους, η νταντά της οικογένειας και δύο στενοί φίλοι. Ο Ρόμπινσον, ο οποίος ίδρυσε και διηύθυνε τις εταιρείες λογισμικού Retention.com και RB2B, έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στη Wall Street, όπου εργάστηκε για τις Lehman Brothers και Barclays Capital, σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn.



Το τζετ, αξίας 2 εκατομμυρίων δολαρίων, κυβερνούσε ο 55χρονος Τζεφ Γκρέγκορι, έμπειρος πιλότος από την Πενσιλβάνια, με συγκυβερνήτη την 20χρονη Νατάλια Γκαντέλχα Φιλγκέιρας από τη Φλόριντα, η οποία πήρε δίπλωμα πιλότου ενώ ήταν ακόμα στο λύκειο.