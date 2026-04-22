Θανατοποινίτης στη Φλόριντα, ο οποίος έκαψε ζωντανή γυναίκα σε διάρρηξη πριν 35 χρόνια, εκτελέστηκε μπροστά στον γιο του θύματος - iefimerida.gr

Εκτελέστηκε στη Φλόριντα θανατοποινίτης που το 1990 είχε διαρρήξει το σπίτι γειτόνισσάς του και την είχε δολοφονήσει.



Ο Τσάντγουικ Σκοτ Γουίλασι εκτελέστηκε το απόγευμα της Τρίτης στις φυλακές της Πολιτείας της Φλόριντα, κοντά στο Στάρκε, με θανατηφόρα ένεση, και ο θάνατός του διαπιστώθηκε λίγα λεπτά αργότερα.



Την ημέρα της εκτέλεσης, ο Γουίλασι ξύπνησε στις 5 π.μ., έφαγε ένα τελευταίο γεύμα που περιελάμβανε κοτόπουλο, τηγανιτές μπουκιές πατάτας, παγωτό και πίτα. Συναντήθηκε με την μητέρα του, δυο από τις αδερφές του και έναν ξαδερφό του, ενώ δεν είδε πνευματικό σύμβουλο



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα τελευταία του λόγια ο Γουίλασι ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια και τους φίλους του. Επέμεινε στην αθωότητά του και είπε ότι δεν θα σκότωνε ποτέ φίλο του. «Προς την οικογένεια του θύματος, ελπίζω αυτό να σας φέρει γαλήνη. Αν ναι, αυτό είναι καλό. Αλλά αυτό δεν είναι σωστό», είπε. Ήταν 58 ετών.

Το έγκλημα



Σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία, το περιστατικό σημειώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 1990, όταν η Μάρλι Σάθερ -που λίγες εβδομάδες πριν είχε χάσει τον σύζυγό της- επέστρεψε στο σπίτι της στην περιοχή Παλμ Μπέι κατά τη διάρκεια του διαλείμματός της από τη δουλειά και εντόπισε μέσα τον Γουίλασι. Εκείνος φέρεται να τη χτύπησε στο κεφάλι με αμβλύ αντικείμενο, προκαλώντας κάταγμα στο κρανίο, και στη συνέχεια να τη έδεσε στα χέρια και στα πόδια με σύρμα και ταινία. Στη συνέχεια φέρεται να επιχείρησε να τη στραγγαλίσει με καλώδιο τηλεφώνου και, όταν αυτό απέτυχε, την περιέλουσε με βενζίνη και της έβαλε φωτιά. Η ιατροδικαστική εξέταση κατέληξε ότι ο θάνατος της Σάθερ προήλθε από εισπνοή καπνού, γεγονός που δείχνει ότι βρισκόταν ακόμη ζωντανή όταν της έβαλε φωτιά.



Μετά το έγκλημα, ο Γουίλασι έκλεψε το αυτοκίνητο της Σάθερ και αντικείμενα από το σπίτι της, ενώ χρησιμοποίησε την τραπεζική της κάρτα για ανάληψη χρημάτων. Η εξαφάνιση της γυναίκας έγινε αντιληπτή όταν δεν επέστρεψε από το διάλειμμά της, με αποτέλεσμα συγγενείς και εργοδότες να ειδοποιηθούν. Τη σωρό της βρήκε στη συνέχεια ο γαμπρός της.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γουίλασι καταδικάστηκε σε θάνατο το 1991, μετά από καταδίκη για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, διάρρηξη, ληστεία και εμπρησμό. Το 1994 το Ανώτατο Δικαστήριο της Φλόριντα διέταξε νέα επιμέτρηση της ποινής, και το 1995 το νέο σώμα ενόρκων τάχθηκε επίσης υπέρ της θανατικής ποινής.

Κατά την εκτέλεση, παρόν ήταν ο γιος της Σάθερ, ενώ η οικογένεια της δήλωσε ότι περίμενε πάνω από 36 χρόνια για την απονομή δικαιοσύνης.



Οι εκτελέσεις στη Φλόριντα



Ο Ρεπουμπλικάνος Κυβερνήτης Ρον ΝτεΣάντις επέβλεψε περισσότερες εκτελέσεις σε ένα μόνο έτος το 2025 από οποιονδήποτε άλλο κυβερνήτη της Φλόριντα από τότε που επανήλθε η θανατική ποινή το 1976. Το προηγούμενο ρεκόρ είχε σημειωθεί το 2014 με οκτώ εκτελέσεις. Συνολικά 47 άτομα εκτελέστηκαν στις ΗΠΑ το 2025.

Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ, ενώ τρεις άλλες - η Καλιφόρνια, το Όρεγκον και η Πενσυλβάνια - έχουν θεσπίσει μορατόριουμ. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι υποστηρικτής της θανατικής ποινής και έχει ζητήσει επέκταση της χρήσης της «για τα πιο ειδεχθή εγκλήματα».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

