Στις φλόγες δεξαμενόπλοιο μετά από πλήγμα κοντά στο Στενό του Ορμούζ -Το πλήρωμα είναι ασφαλές - iefimerida.gr

Πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο πήρε φωτιά κοντά στο Στενό του Ορμούζ αφού χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα.

Την είδηση ανακοίνωσε η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, που υπάγεται στο βρετανικό πολεμικό ναυτικό, χθες Δευτέρα (σ.σ. λίγο πριν από τη 01:00 ώρα Ελλάδας).

Το δεξαμενόπλοιο βρισκόταν 31 ναυτικά μίλια (πάνω από 57 χιλιόμετρα) βορειοδυτικά του Ντουμπάι όταν το έπληξε βλήμα στη δεξιά πλευρά, ανέφερε το UKMTO, επικαλούμενο αξιωματούχο ασφαλείας της ναυτιλιακής εταιρείας στην οποία ανήκει το σκάφος.

Το πλήρωμα αναφέρθηκε πως είναι ασφαλές· μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί περιβαλλοντική επίπτωση, πάντα κατά το UKMTO.

Εμπορικά πλοία έχουν υποστεί επανειλημμένα επιθέσεις με πυραύλους ή μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης στον Κόλπο και στην περιοχή του στενού του Χορμούζ αφότου άρχισε ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου. Η κίνηση στο στενό, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων παγκοσμίως, έχει παραλύσει.

Δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης για το συμβάν σε αυτό το στάδιο.