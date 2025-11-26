Σοκ: Φλέγονται ακόμη οι ουρανοξύστες με τα 2.000 διαμερίσματα στο Χονγκ Κονγκ -13 νεκροί και εγκλωβισμένοι - iefimerida.gr

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν ύστερα από μια καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε την Τετάρτη σε συγκρότημα ουρανοξυστών του Χονγκ Κονγκ.

Η φωτιά, η οποία εξαπλώθηκε ταχύτατα σε κτίρια ύψους έως 31 ορόφων, κάλυψε την περιοχή με πυκνό γκρίζο καπνό, ενώ οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και διάσωσης συνεχίζονταν αδιάκοπα επί ώρες, καθώς συγκλονισμένοι κάτοικοι παρακολουθούν τις εικόνες απόλυτης καταστροφής.

Οι φλεγόμενοι ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ / EPA μέσω ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύμφωνα με τις αρχές, αρκετοί άνθρωποι παγιδεύτηκαν μέσα στα φλεγόμενα κτίρια στην περιοχή Τάι Πο, με την αστυνομία να επιβεβαιώνει ότι δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση με σοβαρά εγκαύματα. Στο σημείο έσπευσαν δεκάδες πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα, ενώ οι δρόμοι γύρω από το συγκρότημα αποκλείστηκαν.

Βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο κατέγραψαν τις δραματικές προσπάθειες των 700 και πλέον πυροσβεστών, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν γερανοφόρα οχήματα με σκάλες για να φτάσουν στους υψηλότερους ορόφους και να ρίξουν νερό στις φλόγες.

Πυροσβέστες επιχειρούν στους φλεγόμενους ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ / EPA μέσω ΑΠΕ-ΜΠΕ

Live εικόνα από την πυρκαγιά στον Χονγκ Κονγκ

Μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής περιέγραψαν σκηνές χάους και αγωνίας. «Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για τις περιουσίες. Το μόνο που ελπίζουμε είναι να σωθούν όλοι, ανεξαρτήτως ηλικίας», δήλωσε κάτοικος που έδωσε το επώνυμο So στο AFP, εκφράζοντας την ανησυχία του για τους ανθρώπους που εξακολουθούσαν να βρίσκονται μέσα στα κτίρια.

Άλλοι κάτοικοι συγκεντρώθηκαν σε υπερυψωμένες διαβάσεις παρακολουθώντας τις πυροσβεστικές δυνάμεις να μάχονται με τις φλόγες, ενώ ο καπνός κάλυπτε τον ουρανό.

Η πυρκαγιά αναφέρθηκε αρχικά στο κτιριακό συγκρότημα Wang Fuk Court, ένα συγκρότημα οκτώ κτιρίων που φιλοξενεί περίπου 2.000 κατοικίες. Μέσα σε λιγότερο από μία ώρα, οι αρχές αναβάθμισαν το περιστατικό σε τεσσάρων βαθμών - το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο κινδύνου. Μετά το σούρουπο, η φωτιά συνέχιζε να μαίνεται, φωτίζοντας με πορτοκαλί λάμψη τα γύρω κτίρια και δημιουργώντας μια απόκοσμη εικόνα.

Ορισμένοι πυροσβέστες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ενώ μέχρι τώρα έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος 13 ατόμων. Εννέα είχαν χάσει τη ζωή τους στο σημείο και τέσσερις υπέκυψαν στα τραύματά τους στο νοσοκομείο. Συνολικά, 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν, δύο εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε το κλείσιμο ενός μεγάλου τμήματος της λεωφόρου Τάι Πο, μιας από τις σημαντικότερες οδικές αρτηρίες της πόλης, με αποτέλεσμα τη μεταφορά και εκτροπή δρομολογίων λεωφορείων.

Ένας 40χρονος κάτοικος της περιοχής κάλεσε τις αρχές να στηρίξουν όσους έμειναν άστεγοι, λέγοντας πως δεν γνωρίζει πού να πάει και δεν τολμά να απομακρυνθεί όσο η φωτιά παραμένει εκτός ελέγχου.

Οι σκαλωσιές από μπαμπού -συνηθισμένες στις κατασκευές και ανακαινίσεις του Χονγκ Κονγκ- κάλυπταν τμήματα των κτιρίων, εγείροντας ερωτήματα για τον πιθανό ρόλο τους στην εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Η Ένωση για τα Δικαιώματα των Θυμάτων Βιομηχανικών Ατυχημάτων εξέφρασε «βαθιά ανησυχία», υπενθυμίζοντας ότι μέσα στο 2025 έχουν σημειωθεί παρόμοια περιστατικά τον Απρίλιο, τον Μάιο και τον Οκτώβριο.

Φωτογραφίες: AP

