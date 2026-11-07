Φιντάν: «Όλα είναι καλά» -Επιλύθηκε το ζήτημα για το καλώδιο, λένε τουρκικές πηγές - iefimerida.gr

Για τις εξελίξεις γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και την ανταλλαγή NAVTEX μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας ρωτήθηκε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.

﻿«Όλα είναι φυσιολογικά, όλα είναι καλά»



Σε ερώτηση ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Τουρκία Μανώλη Κωστίδη, σχετικά με το γαλλικό ερευνητικό σκάφος «Abeille Marengo» που προκάλεσε κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Άγκυρας και Αθήνας, ο Τούρκος υπουργός απάντησε: «Όλα είναι φυσιολογικά, όλα είναι καλά».



Από την πλευρά τους τουρκικές διπλωματικές πηγές διαβεβαιώνουν πως το πρόβλημα που προέκυψε με τις NAVTEX του καλωδίου επιλύθηκε.