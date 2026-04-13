Φιντάν: «Το Ισραήλ δεν μπορεί να συντηρηθεί χωρίς εχθρό -H συνεργασία του με Ελλάδα και Κύπρο μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε πόλεμο» - iefimerida.gr

Σφοδρά πυρά κατά του Ισραήλ αλλά και της συνεργασίας του με την Ελλάδα και την Κύπρο εξαπέλυσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, υποστηρίζοντας ότι οι υφιστάμενες γεωπολιτικές συμμαχίες στην Ανατολική Μεσόγειο εντείνουν την αστάθεια αντί να την περιορίζουν.

Μιλώντας σε εκπομπή του πρακτορείου Anadolu στην Άγκυρα, ο Τούρκος ΥΠΕΞ ισχυρίστηκε ότι η τριμερής συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ «δεν φέρνουν περισσότερη εμπιστοσύνη, αλλά περισσότερη δυσπιστία», προσθέτοντας ότι «δημιουργούν περισσότερα προβλήματα και πολέμους».

Αιχμές Φιντάν για το Ισραήλ: «Χρειάζεται εχθρούς για να επιβιώσει»

Ο Χακάν Φιντάν άφησε αιχμές για τη στρατηγική του Ισραήλ στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι η χώρα ενδέχεται να αναζητήσει νέους αντιπάλους.

«Βλέπουμε ότι το Ισραήλ μπορεί να επιδιώξει να ορίσει την Τουρκία ως νέο αντίπαλο μετά το Ιράν, καθώς δεν μπορεί να συντηρηθεί χωρίς έναν εχθρό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις αυτές του Φιντάν έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, με τον πόλεμο Ισραήλ–Ιράν να επηρεάζει συνολικά την περιφερειακή ασφάλεια και να αναδιαμορφώνει τις ισορροπίες.

«Όχι στρατιωτικές λύσεις» για τα Στενά του Ορμούζ

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών στην κρίση στα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες παγκοσμίως.

Ο Φιντάν προειδοποίησε ότι η διασφάλιση της ναυσιπλοΐας μέσω στρατιωτικών μέσων είναι εξαιρετικά περίπλοκη και δυνητικά επικίνδυνη. «Η θέση μας είναι να ανοίξει ξανά μέσω της ειρήνης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ανάπτυξη διεθνούς στρατιωτικής δύναμης θα αντιμετώπιζε σοβαρές δυσκολίες.

Τόνισε επίσης ότι αυτό που επιθυμεί η διεθνής κοινότητα είναι «η ελεύθερη και απρόσκοπτη διεθνής διέλευση», χωρίς παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν περαιτέρω την ένταση.

Σήμα υπέρ της διπλωματίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Παρά το τεταμένο κλίμα, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για τις προοπτικές αποκλιμάκωσης.

Σύμφωνα με τον Φιντάν, τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ιράν αντιλαμβάνονται την ανάγκη μείωσης της έντασης και εμφανίζονται «ειλικρινείς» ως προς την επιδίωξη μιας εκεχειρίας.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις κινήσεις στρατιωτικής πίεσης στην περιοχή, υπογραμμίζοντας τη θέση της Άγκυρας υπέρ πολιτικών και διπλωματικών λύσεων.

Ανησυχία για τη Συρία και το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης

Ο Χακάν Φιντάν αναφέρθηκε και στο μέτωπο της Συρίας, το οποίο χαρακτήρισε «μεγάλο πρόβλημα» για την ασφάλεια της Τουρκίας.

Όπως υποστήριξε, οι επιχειρήσεις του Ισραήλ στην περιοχή ενδέχεται να επεκταθούν στο μέλλον, παρά το γεγονός ότι προς το παρόν η προσοχή του είναι στραμμένη στη σύγκρουση με το Ιράν.

«Επειδή βρίσκεται σε εξέλιξη ο πόλεμος με το Ιράν, δεν κάνει ορισμένα πράγματα (στη Συρία), αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα τα κάνει», δήλωσε, προειδοποιώντας για πιθανή νέα φάση έντασης.

Κλείνοντας, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε την ανάγκη δημιουργίας ενός ευρύτερου πλαισίου ασφάλειας στη Μέση Ανατολή, βασισμένου στον αμοιβαίο σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών.

Η παρέμβαση Φιντάν εντάσσεται σε μια προσπάθεια της Άγκυρας να προβάλει τον εαυτό της ως παράγοντα σταθερότητας και διαμεσολάβησης σε μια ιδιαίτερα ρευστή γεωπολιτική συγκυρία. Ωστόσο, οι αιχμές κατά του Ισραήλ και των συνεργασιών του με την Ελλάδα και την Κύπρο αναδεικνύουν ταυτόχρονα τις βαθιές αντιθέσεις που συνεχίζουν να διαμορφώνουν το περιφερειακό τοπίο καθιστώντας ακόμη πιο δύσκολη την επίτευξη μιας συνολικής αποκλιμάκωσης.