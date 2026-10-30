Φινλανδία: Εννέα συλλήψεις υπόπτων για διακίνηση εργατών από την Κίνα - iefimerida.gr

Σε εννέα συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Φινλανδίας ατόμων που υπάρχουν υποψίες ότι σχετίζονται με εργάτες από Κίνα, που πήγαν να δουλέψουν σε εργοστάσιο μπαταριών και υπήρξαν θύματα εμπορίας ανθρώπων.

Η αστυνομία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι υποψιάζεται επίσης εγκληματική δραστηριότητα στις διαδικασίες που αφορούσαν την είσοδο των εργαζομένων στη Φινλανδία.

Η προδικαστική έρευνα αφορά τις δραστηριότητες και το προσωπικό μιας φινλανδικής εταιρείας προσωρινής απασχόλησης και μιας κινεζικής εταιρείας-πελάτη, σύμφωνα με την αστυνομία.

Προφυλακίστηκαν τέσσερις από τους συλληφθέντες -Άγνωστος ο αριθμός των θυμάτων

Η κινεζική πρεσβεία στο Ελσίνκι δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει την υπόθεση.

Τέσσερα από τα εννέα άτομα που συνελήφθησαν επί του παρόντος έχουν προφυλακισθεί. Εκπρόσωπος της αστυνομίας αρνήθηκε να σχολιάσει τον πιθανό αριθμό των θυμάτων ή το αν κάποιος από τους υπόπτους είχε δώσει κατάθεση στους ανακριτές.

ΑΠΕ-ΜΠΕ