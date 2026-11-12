Financial Times: Η ΕΕ πρόκειται να αναβάλλει την επιβολή δασμών 10% στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από το Ηνωμένο Βασίλειο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να αναβάλλει δασμούς 10% στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο επικαλείται άτομα που γνωρίζουν το θέμα, οι Βρυξέλλες διεξάγουν διαβουλεύσεις με τον κλάδο σχετικά με προτάσεις για την αναβολή του φόρου 10% που θα ισχύει για τα περισσότερα ηλεκτρικά οχήματα από την 1η Ιανουαρίου.

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Η συμφωνία μετά το Brexit μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου ορίζει ότι για να πληρούν τις προϋποθέσεις για μηδενικούς δασμούς, τουλάχιστον το 55% της αξίας των ηλεκτρικών οχημάτων πρέπει να προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τη Βρετανία, με τιμές 65% για τις κυψέλες και τις μονάδες μπαταριών και 70% για τις συστοιχίες μπαταριών.

Ισχύουν δασμοί εισαγωγής 10% για τα ηλεκτρικά οχήματα που δεν πληρούν αυτές τις απαιτήσεις, αλλά η ΕΕ στα τέλη του 2023 πρότεινε τριετή καθυστέρηση, στους αυστηρότερους κανόνες.

Μετά από αυτήν την καθυστέρηση, οι κανόνες μετά το Brexit που ενεργοποιούν δασμούς 10% στο 70% των ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών μοντέλων που διακινούνται με την ΕΕ επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2027.

Το κύριο λόμπι αυτοκινήτων της Βρετανίας, η Εταιρεία Κατασκευαστών και Εμπόρων Αυτοκινήτων, προειδοποίησε τον Ιούνιο ότι οι κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων θα πρέπει να πληρώσουν 1,86 δισεκατομμύρια δολάρια σε δασμούς εάν δεν υπάρξει λύση σχετικά με τις τοπικές απαιτήσεις περιεχομένου.

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Η Βρετανία και η ΕΕ αποτελούν τη μεγαλύτερη αγορά εξαγωγών ηλεκτρικών οχημάτων, με στόχους τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στο Λονδίνο για τη σταδιακή κατάργηση των μοντέλων με κινητήρες εσωτερικής καύσης τη δεκαετία του 2030.

Μια έκθεση που δημοσιεύθηκε αυτόν τον μήνα για την SMMT, η οποία εκπροσωπεί τις βρετανικές αυτοκινητοβιομηχανίες, διαπίστωσε ότι η βιομηχανία εξακολουθεί να εισάγει περίπου τα δύο τρίτα των μπαταριών ιόντων λιθίου που χρησιμοποιεί, παρά την εκτιμώμενη επένδυση ύψους 72 δις ευρώ σε εγκαταστάσεις κατασκευής μπαταριών και ηλεκτρικών οχημάτων από το 2017.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ δεσμεύονται από 80 δισ. ευρώ στο ετήσιο εμπόριο αυτοκινήτων και εκατομμύρια θέσεις εργασίας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της SMMT, Μάικ Χόους.

Η ΕΕ αντιπροσωπεύει το 60% των εξαγωγών οχημάτων του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ το 30% των εξαγωγών της ΕΕ κατευθύνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον μεγαλύτερο αγοραστή ηλεκτρικών οχημάτων που κατασκευάζονται στην ΕΕ, σύμφωνα με την έκθεση της LSE Consulting.

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Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ