Φιλιππίνες: Συνελήφθη ο πρώην πρόεδρος Ντουτέρτε για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας - iefimerida.gr

O πρώην πρόεδρος των Φιλιππίνων Ροντρίγκο Ντουτέρτε συνελήφθη βάσει εντάλματος σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου από την αστυνομία στη Μανίλα.

Σύμφωνα με το ΔΠΔ ο 79χρονος Ντουτέρτε αντιμετωπίζει κατηγορίες για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη διάρκεια του αιματηρού του «πολέμου κατά των ναρκωτικών», που σύμφωνα με εκτιμήσεις οργανώσεων προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προκάλεσε τον θάνατο δεκάδες χιλιάδων ως επί το πλείστον φτωχών ανθρώπων, συχνά χωρίς αποδείξεις ότι συνδέονταν με την εμπορία ναρκωτικών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το γραφείο του διαδόχου του Ντουτέρτε στο ύπατο αξίωμα των Φιλιππίνων, Φερδινάνδου Μάρκος Τζούνιορ, ανακοίνωσε ότι ο πρώην πρόεδρος της χώρας τέθηκε υπό κράτηση το πρωί της Τρίτης κατά την επιστροφή του στη Μανίλα με πτήση από το Χονγκ Κονγκ. «Νωρίς το πρωί, το γραφείο της Ιντερπόλ στη Μανίλα έλαβε το επίσημο αντίγραφο του εντάλματος σύλληψης από το ΔΠΔ. [Ο Ντουτέρτε] βρίσκεται υπό την επιτήρηση των αρχών»», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το προεδρικό μέγαρο προσθέτοντας ότι «ο πρώην πρόεδρος και η ομάδα του είναι καλά στην υγεία του και ελέγχονται από κυβερνητικούς γιατρούς».

Ο πρώην επικεφαλής νομικός σύμβουλος του Ντουτέρτε, Σαλβαδόρ Πανέλο, χαρακτήρισε τη σύλληψη «παράνομη». «Η (Εθνική Αστυνομία των Φιλιππίνων) δεν επέτρεψε σε κανέναν από τους δικηγόρους του να τον συναντήσει στο αεροδρόμιο και να αμφισβητήσει τη νομική βάση για τη σύλληψή του», είπε, προσθέτοντας ότι δεν είχε παρασχεθεί έντυπο αντίγραφο του εντάλματος του ΔΠΔ.

Αλλά μια ομάδα που εργάστηκε για να υποστηρίξει τις μητέρες εκείνων που σκοτώθηκαν κατά τον πόλεμο κατά των ναρκωτικών του Ντουτέρτε χαρακτήρισε «λίαν καλοδεχούμενη εξέλιξη» τη σύλληψή του . «Οι μητέρες των οποίων οι σύζυγοι και τα παιδιά σκοτώθηκαν εξαιτίας του πολέμου των ναρκωτικών είναι πολύ χαρούμενες γιατί το περίμεναν για πολύ καιρό», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ρούμπιλιν Λιτάο, συντονίστρια του Rise Up for Life and for Rights. Στο μεταξύ, το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κάλεσε την κυβέρνηση του προέδρου Φερντινάντ Μάρκος «να παραδώσει γρήγορα τον Ντουτέρτε στο ΔΠΔ», λέγοντας ότι η σύλληψή ήταν ένα «κρίσιμο βήμα για την απόδοση ευθυνών στις Φιλιππίνες».

Ο αιματηρός «πόλεμος κατά των ναρκωτικών» του Ντουτέρτε

Ο Ντουτέρτε, πρώην δήμαρχος μιας από τις μεγαλύτερες πόλεις των Φιλιππίνων, αναρρήθηκε στην εξουσία με την υπόσχεση για μια ευρεία καταστολή της εγκληματικότητας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με φλογερή ρητορική, συσπείρωσε γύρω του τις δυνάμεις ασφαλείας στον «πόλεμο κατά των ναρκωτικών». Περισσότεροι από 6.000 ύποπτοι δολοφονήθηκαν από την αστυνομία ή άγνωστους επιτιθέμενους κατά τη διάρκεια του «πολέμου» αυτού, αλλά οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων λένε ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να είναι μεγαλύτερος. «Ο Χίτλερ έσφαξε τρία εκατομμύρια Εβραίους. Τώρα υπάρχουν τρία εκατομμύρια τοξικομανείς [στις Φιλιππίνες]. Θα χαιρόμουν να τους σφάξω», είπε ο Ντουτέρτε πριν από λίγους μήνες. Ωστόσο, οι επικριτές του είπαν ότι ο «πόλεμος κατά των ναρκωτικών» του οδήγησε σε κακοποίηση υπόπτων για ναρκωτικά από την αστυνομία και ότι πολλοί εξ' αυτών εκτελέστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες.

Έρευνες της Βουλής των Φιλιππίνων αποκάλυψαν τη δράση μιας σκιώδους ομάδας κυνηγών επικηρυγμένων που στοχοθετούσαν υπόπτους για ναρκωτικά.

Το ΔΠΔ ξεκίνησε έρευνα για τον πόλεμο κατά των ναρκωτικών του Ντουτέρτε το 2021, δύο χρόνια αφότου οι Φιλιππίνες αποσύρθηκαν από το Καταστατικό της Ρώμης, δηλαδή τη συνθήκη που διέπει το Διεθνές Ποινικό Δικατήριο. Ο Ντουτέρτε έχει υπερασπιστεί την πολιτική του, υποστηρίζοντας ότι είχε στόχο την προστασία της χώρας και των πολιτών της.

Η σύλληψη του Ντουτέρτε είναι πιθανό να κορυφώσει τη διαμάχη μεταξύ του νυν προέδρου Μάρκος Τζούνιορ, και της κόρης του Ντουτέρτε, Σάρας, που είναι αντιπρόεδρος της χώρας, ενώ ίσως κλονίσει τις σχέσεις των Φιλιππίνων με τις ΗΠΑ, οι οποίες θεωρούν τη χώρα έναν από τους στενότερους συμμάχους τους στην ολοένα και εντονότερη αντιπαράθεσή τους με την Κίνα.