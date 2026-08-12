Εικόνες σοκ από τις Φιλιππίνες: «Πνίγηκαν» στα σκουπίδια τα ποτάμια μετά από 9 ημέρες καταρρακτωδών βροχών -Εργάτες βουτούν μέχρι τον λαιμό - iefimerida.gr

Εικόνες που προκαλούν σοκ καταγράφουν την κατάσταση μετά από ακραίες βροχοπτώσεις στις Φιλιππίνες.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Στην πόλη Παρανιάκε, συνεργεία καθαρισμού επιχειρούν μέσα σε νερά που φτάνουν ως τους ώμους, απομακρύνοντας τεράστιους όγκους απορριμμάτων που κατέκλυσαν κανάλια και ποτάμια μετά από πολυήμερες καταρρακτώδεις βροχές.

Οι μουσώνες και οι κατολισθήσεις επηρέασαν πάνω από 500.000 ανθρώπους σε 33 επαρχίες. Οκτώ άνθρωποι αγνοούνται και σχεδόν 98.000 εκτοπίστηκαν από τα σπίτια τους, τα οποία υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Στην πόλη Μπαγκούιο, η βροχόπτωση σε μόλις εννέα ημέρες ξεπέρασε κατά πολύ τη συνήθη μηνιαία ποσότητα, φτάνοντας τα 1.413 χιλιοστά και προκαλώντας φονικές κατολισθήσεις που έθαψαν ολόκληρα σπίτια.

Οι αρχές παραδέχονται χρόνιες αστοχίες στις αντιπλημμυρικές υποδομές, ενώ οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή καθιστά τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην περιοχή συχνότερα, πιο παρατεταμένα και πιο έντονα.

Εργάτες καθαριότητας αναγκάστηκαν να μπουν μέσα σε πλημμυρισμένα κανάλια και ποτάμια, με τα νερά να έχουν μετατραπεί σε έναν απέραντο «ποταμό σκουπιδιών».

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Στην πόλη Παρανιάκε, στα νότια της πρωτεύουσας των Φιλιππίνων, Μανίλα, οι εργαζόμενοι επιχειρούν μέσα σε νερά που φτάνουν σχεδόν μέχρι τους ώμους, απομακρύνοντας τεράστιους όγκους απορριμμάτων που παρασύρθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές εννέα ημερών.

Η επιφάνεια του νερού έχει σχεδόν εξαφανιστεί κάτω από τα σκουπίδια, ενώ για την επιχείρηση χρησιμοποιούνται γερανοί, βάρκες και μεγάλοι κάδοι. Σε μία χαρακτηριστική εικόνα, εργάτης στέκεται μέσα στον κάδο εκσκαφέα που αιωρείται πάνω από τα πλημμυρισμένα νερά.

Μέχρι τον λαιμό στα σκουπίδια

Η χειρότερη κατάσταση καταγράφεται στο Redemptorist Water Channel, στην περιοχή Barangay Baclaran, όπου οι εργάτες βρέθηκαν να επιχειρούν μέσα σε νερά γεμάτα σκουπίδια, σε ορισμένα σημεία σχεδόν μέχρι τον λαιμό.

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Οι τοπικές Αρχές εξετάζουν αυστηρότερα πρόστιμα για την παράνομη απόρριψη απορριμμάτων.

«Αυτό που βλέπουμε δεν είναι αυτό που θέλει να συμβαίνει η κυβέρνηση. Θέλουμε υδάτινες οδούς όπου το νερό θα μπορεί να ρέει ελεύθερα», δήλωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Φιλιππίνων.

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Το πρόβλημα είναι χρόνιο. Μελέτη του 2021 είχε δείξει ότι ο ποταμός Πασίγκ αποτελεί σημαντική πηγή πλαστικών απορριμμάτων που καταλήγουν στη θάλασσα.

Πάνω από 500.000 άνθρωποι στις Φιλιππίνες επηρεάστηκαν από την κακοκαιρία

Οι μουσώνες και οι κατολισθήσεις έχουν προκαλέσει θανάτους σε αρκετές περιοχές των Φιλιππίνων, ενώ οκτώ άνθρωποι αγνοούνται και 13 έχουν τραυματιστεί.

Περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι σε 33 επαρχίες έχουν επηρεαστεί από την κακοκαιρία, η οποία επιδεινώθηκε από δύο τροπικούς κυκλώνες. Περίπου 98.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν, ενώ εκατοντάδες σπίτια υπέστησαν ζημιές.

Φωτογραφία: AP Photo/Aaron Favila

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Φωτογραφία: AP Photo/Aaron Favila

Φωτογραφία: AP Photo/Aaron Favila

Στην Μπαγκούιο, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έξι αγνοούνται μετά από κατολίσθηση που έθαψε σπίτια.

Ο κρατικός μετεωρολόγος Νταν Βιλαμίλ δήλωσε ότι η βροχόπτωση στη Μπαγκούιο έφτασε από την 1η έως τις 9 Αυγούστου τα 1.413,2 χιλιοστά, όταν η συνήθης ποσότητα για ολόκληρο τον Αύγουστο είναι 963,2 χιλιοστά.

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«Πρέπει να διορθώσουμε τις αστοχίες δεκαετιών»

Παρά την υποχώρηση των υδάτων σε ορισμένες περιοχές, οι Αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις καθαρισμού και αντιμετώπισης των πλημμυρών.

Ο υπουργός Δημοσίων Έργων των Φιλιππίνων, Βινς Ντίζον, τόνισε την ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα χρόνια προβλήματα στις αντιπλημμυρικές υποδομές.

«Οι παρεμβάσεις μας συνεχίζονται, αλλά πραγματικά πρέπει να διορθώσουμε τις αστοχίες των μέτρων αντιπλημμυρικής προστασίας που έχουν συσσωρευτεί εδώ και χρόνια και δεκαετίες», ανέφερε.

Οι Φιλιππίνες πλήττονται κατά μέσο όρο από περίπου 20 καταιγίδες και τυφώνες κάθε χρόνο, καθώς βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ζώνης των τροπικών κυκλώνων στον Ειρηνικό.

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Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή καθιστά τα ακραία καιρικά φαινόμενα συχνότερα, πιο παρατεταμένα και πιο έντονα.